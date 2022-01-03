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Elon Musk'tan dikkat çeken açıklama! "5 ila 10 yıl içinde..."

03.01.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 5 ila 10 yıl içinde insanları Mars'a indirmeyi planladığını belirtti. Her şey Elon Musk'ın istediği gibi gerçekleşirse yıllar sonra Mars'a gitmemiz işten bile değil.

Elon Musk'tan dikkat çeken açıklama! "5 ila 10 yıl içinde..."

Son dönemde attığı tweet'lerle gündemden düşmeyen Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, bu kez Mars'a insan indirme planına yönelik sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

ELON MUSK'TAN MARS'A İNİŞ AÇIKLAMASI

Newsweek'in haberine göre, Elon Musk, 5 ila 10 yıl içinde Mars'a insan indirmeyi planladığını belirtti.

Musk'a "SpaceX'in Mars'a ne zaman bir insan indireceğini düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

Starship

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Ünlü milyarder bu soruya ise 10 saniyelik bir duraksama sonrası "En iyi ihtimalle 5 yıl, en kötü ihtimalle 10 yıl" yanıtını verdi.

"ŞİMDİYE KADAR YAPILMIŞ EN KARMAŞIK VE GELİŞMİŞ ROKET"

Elon Musk, SpaceX'in Dünya yörüngesine, Ay'a, Mars'a ve ötesine hem mürettebat hem de kargo taşımak için tasarlanan, maliyet odaklı da olan uzay aracı Starship'i "şimdiye kadar yapılmış en karmaşık ve gelişmiş roket" olarak niteledi.

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SpaceX, bir süredir test ettiği Starship'in SN15 isimli prototipini 5'inci denemesinde yaklaşık 10 dakikalık yüksek irtifa uçuşunun ardından güvenli bir şekilde yere indirmeyi başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mars Elon Musk
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