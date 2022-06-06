HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk'tan Twitter'a zehir zemberek sözler! Adeta tehdit etti: 44 milyar dolarlık teklifi geri çekebilir

Elon Musk'tan Twitter'a zehir zemberek sözler! Adeta tehdit etti: 44 milyar dolarlık teklifi geri çekebilir

06.06.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Tesla CEO'su Musk, Twitter'ın sahte hesaplara ilişkin verileri sağlamaması durumunda, şirketi satın almak için verdiği 44 milyar dolarlık teklifi geri çekeceğini söyledi. Twitter'ı adeta tehdit eden Musk, anlaşmayı iptal etme haklarını saklı tuttuğunu kaydetti. İşte Musk'ın mektubunda yer alan zehir zemberek sözler...

Elon Musk'tan Twitter'a zehir zemberek sözler! Adeta tehdit etti: 44 milyar dolarlık teklifi geri çekebilir

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaya yönelik 44 milyar dolarlık anlaşması tüm dünyada yankı uyandırırken önemli bir gelişme yaşanmıştı. Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir teklif sunan Musk, daha sonra spam ve sahte hesapların gerçekten %5'in altında olduğunun tespit edilmesi işlemleri sürdüğü için anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Şimdi anlaşmaya ilişkin flaş bir gelişme daha yaşandı.

TWITTER'I TEHDİT EDEN ELON MUSK: "İPTAL ETME HAKLARINI SAKLI TUTUYORUM"

Musk, Twitter şirketine gönderdiği mektupta, Twitter'ın anlaşmada belirtilen sorumluluklarını "açıkça ihlal" ettiğini ve kendisinin satın almak için sunduğu anlaşmayı iptal etme haklarını saklı tuttuğunu belirtti.

Mektupta "Musk, Twitter'ın anlaşmada açıkça belirtilen yükümlülüklerini gözle görülür bir şekilde yerine getirmediğine inanıyor ve bu da şirketin istenilen verileri gizlediğine ilişkin daha fazla şüpheye neden oluyor" ifadesi yer aldı.

Elon Musk Twitter

Musk'ın avukatlarının kaleme aldığı mektupta "Musk şirketin talepleri yerine getirmeme konusunda direndiğine ve kendisinin bilgi alma hakkına engel olunduğuna inanıyor" diye belirtildi.

Dünya devi Elon Musk'ın rest çektiği çalışanların peşinde! "Mars imparatoru sizi istemiyorsa bize gelin"Dünya devi Elon Musk'ın rest çektiği çalışanların peşinde! "Mars imparatoru sizi istemiyorsa bize gelin"

TWITTER VE TESLA HİSSELERİ ETKİLENDİ

Açılış öncesi işlemlerde Twitter hisseleri %5.5 gerileyerek 37.95 dolara düşerken; Musk'ın CEO'su olduğu Tesla hisseleri %3.5 yükseldi.

(Reuters)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fast food zincirinden uzaya uzanan bir yolculuk!Fast food zincirinden uzaya uzanan bir yolculuk!
Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!Lavrov'a üç ülkeden hava sahası engeli!
3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

Benzin 27 liraya dayandı; evde benzin, mazot yapma videoları patladı!

Benzin 27 liraya dayandı; evde benzin, mazot yapma videoları patladı!

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

“Büyüden korunmak için” dedi! Cinsel organlarına yağ sürerek...

“Büyüden korunmak için” dedi! Cinsel organlarına yağ sürerek...

Kızıl tehlike Avrupa'ya çok yakın!

Kızıl tehlike Avrupa'ya çok yakın!

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Seks robotlarına yeni güncelleme! Artık 'hissedebilecekler' mi?

Seks robotlarına yeni güncelleme! Artık 'hissedebilecekler' mi?

Bedavaya aldığı koltuğun minderinden öyle bir şey çıktı ki!

Bedavaya aldığı koltuğun minderinden öyle bir şey çıktı ki!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.