Elon Musk'tan Twitter'a zehir zemberek sözler! Adeta tehdit etti: 44 milyar dolarlık teklifi geri çekebilir

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaya yönelik 44 milyar dolarlık anlaşması tüm dünyada yankı uyandırırken önemli bir gelişme yaşanmıştı. Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir teklif sunan Musk, daha sonra spam ve sahte hesapların gerçekten %5'in altında olduğunun tespit edilmesi işlemleri sürdüğü için anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Şimdi anlaşmaya ilişkin flaş bir gelişme daha yaşandı.

TWITTER'I TEHDİT EDEN ELON MUSK: "İPTAL ETME HAKLARINI SAKLI TUTUYORUM"

Musk, Twitter şirketine gönderdiği mektupta, Twitter'ın anlaşmada belirtilen sorumluluklarını "açıkça ihlal" ettiğini ve kendisinin satın almak için sunduğu anlaşmayı iptal etme haklarını saklı tuttuğunu belirtti.

Mektupta "Musk, Twitter'ın anlaşmada açıkça belirtilen yükümlülüklerini gözle görülür bir şekilde yerine getirmediğine inanıyor ve bu da şirketin istenilen verileri gizlediğine ilişkin daha fazla şüpheye neden oluyor" ifadesi yer aldı.

Musk'ın avukatlarının kaleme aldığı mektupta "Musk şirketin talepleri yerine getirmeme konusunda direndiğine ve kendisinin bilgi alma hakkına engel olunduğuna inanıyor" diye belirtildi.

TWITTER VE TESLA HİSSELERİ ETKİLENDİ

Açılış öncesi işlemlerde Twitter hisseleri %5.5 gerileyerek 37.95 dolara düşerken; Musk'ın CEO'su olduğu Tesla hisseleri %3.5 yükseldi.

(Reuters)

