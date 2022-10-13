Elon Musk ticari zekasını konuşturdu! "Siz parfümümden alın ki ben de Twitter'ı alabileyim" dedi

Elon Musk, bu kez yeni piyasaya sürülen parfümü 'Burnt Hair'ı tanıttıktan sonraki yeni bir tweet'ıyla Twitter'ı yeniden coşturdu. Tesla CEO'su Musk, 'Burnt Hair' yani yanmış saç adıyla, The Boring Company aracılığıyla piyasaya sürdüğü parfümünü geçtiğimiz günlerde satışa sundu. Musk, parfümünü "dünyanın en güzel kokusu" olarak niteledi. Twitter biyografisini ise "Perfume Salesman" (parfüm satıcısı) olarak değiştirdi. Şimdi ise ilginç bir adım daha attı.

ELON MUSK'IN TWITTER İÇİN PARFÜM İSTEĞİ

Elon Musk, sosyal ağ Twitter'ı satın almak için verdiği teklifi tekrar gündeme getirdi ve kendi yönetimi altındaki bir Twitter için takipçilerinden parfüm satın almalarını istedi.

Musk, dün gece saatlerinde paylaştığı tweet'te "Lütfen parfümümü satın alın, böylece Twitter'ı satın alabilirim" ifadelerini kullandı. Diğer bir deyişle, "Siz parfümümden alın ki ben de Twitter'ı alabileyim" dedi.



(Elon Musk'ın parfümü)

Musk'ın bu ifadesi 'ticari zekasını konuşturdu' şeklinde yorumlara yol açtı.

HER ŞİŞESİ 100 DOLAR

Elon Musk'ın Burnt Hair isimli parfümünün her şişesi 100 dolara satılıyor. Musk'ın ise Twitter'ı ay sonuna kadar 44 milyar dolar karşılığında satın alması bekleniyor.

