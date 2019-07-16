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Elvis biyografisinde başrol belli oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 16.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

Avustralyalı yönetmen Baz Luhrmann'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Elvis Presley filminde, başrol Austin Butler’ın oldu.

Elvis biyografisinde başrol belli oldu

“Rock ‘n’ roll müziğin kralı” Elvis Presley’nin hayatı beyazperdeye uyarlanıyor. Başarılı yönetmen Baz Luhrmann, The Great Gatsby’den beş yıl sonra rock’n’roll müziğin efsane ismi Elvis Presley‘i konu alan yeni filmiyle sinemalara dönmeye hazırlanıyor. Ansel Elgort, Harry Styles, Aaron Taylor-Johnson, Miles Teller ve Austin Butler gibi genç yetenekler Elvis Presley’i canlandırmak için deneme çekimine katılmışlardı. Deneyimli yönetmen popüler isimleri bir kenara koyarak tercihini 27 yaşındaki Amerikalı oyuncu Austin Butler’dan yana kullandı. Baz Luhrmann ile beraber yönetmenin bütün filmlerinde yer alan Craig Pearce, merakla beklenen biyografik filmin senaryosunu kaleme alacak.

Elvis Presley’i canlandıracak olan Butler, son olarak Quentin Tarantino’nun merakla beklenen filmi Once Upon a Time in Hollywood’da ve Jim Jarmusch’ın zombili komedisi The Dead Don’t Die’da rol aldı. Genç oyuncu bugüne dek The Carrie Diaries, Switched at Birth ve Zoey 101 adlı dizilerde oynadı. Elvis Presley biyografisinde sanatçının menajeri Colonel Tom Parker’ı başarılı oyuncu Tom Hanks canlandıracak. Elvis Presley biyografisinin çekimlerine 2020’nin başlarında başlanması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Elvis Presley Baz Luhrmann Austin Butler Tom Hanks

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