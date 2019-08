Elvis Presley filminin tarihi belli oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Elvis Presley’nin hayatını anlatacak olan biyografik filmin vizyon tarihi açıklandı. Yönetmen koltuğunda The Great Gatsby, Moulin Rouge, Romeo + Julietgibi filmleriyle tanınan Baz Luhrmann oturuyor. Filminde Rock'ın Kralı diye anılan sanatçıyı The Carrie Diaries, Arrow ve son olarak Once Upon a Time In Hollywood filminde rol alan Austin Butler canlandıracak.

Butler’ın seçildiği ve 5 oyuncunun yer aldığı kısa listede Miles Teller, Harry Styles, Ansel Elgort ve Aaron Taylor-Johnson gibi isimler yer alıyordu.

Henüz adı belli olmayan filmde Tom Hanks, efsanevi şarkıcının menajeri Colonel Tom Parker'ı canlandıracak. Geçtiğimiz günlerde ise Lana Del Rey, hayranı olduğu Elvis Presley'nin filminde rol alma isteğini dile getirmiş, şarkıcının eşi Priscilla Presley rolüne talip olduğu belirtilmişti.

Henüz adı belirsiz olan film, bir değişikliğe uğramazsa 1 Ekim 2021’de Presley’nin sevenleriyle buluşacak.