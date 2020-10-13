Elyaf şişme mont nasıl yıkanır?

Elyaf gibi sentetik dolgularla yapılan şişme montlar, makineye girdiğinde söner ve o eski hoş görüntüsünü kaybeder. Oldukça şık ve spor bir görünüme sahip olan şişme montları bahsedeceğimiz bu püf noktaları sayesinde ilk günkü haliyle saklayabileceksiniz.

ŞİŞME MONT NASIL YIKANIR?

Elyaf şişme montları elde yıkamak bir hayli zor. Yıkamanın zorluğu bir yana, elde temizlemek de pek mümkün olmuyor. Monta zarar vermeden çamaşır makinesinde yıkamak için yapmanız gerekenler ise şöyle;

Montun fermuarını kapatın. Cep düğmeleri veya fermuarları varsa onları da kapatmalısınız. Ardından montu ters çevirin.

Sıvı çamaşır deterjanı kullanın fakat yumuşatıcı kullanmaktan kaçının! Kurutma makinesi kullanıyorsanız montla beraber içine bir adet tenis topu koyun. Bu top, montun kuruma aşamasında yeniden kabarmasına yardımcı olacaktır.

Eğer kurutma makineniz yoksa montu asmayın! Bunun yerine büyük bir vücut havlusunun üzerine montu serin. Kurutma aşamasında montu saat başı kontrol edin ve topaklanan yerleri varsa düzeltin.

