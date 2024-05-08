Emekli astsubaydan kanlı pusu! Eşinin ve çocuğunun yanında komşusuna kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, saat 07.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman yöneticisi M.Ö. zemin katta oturan komşusu S.D.’ye pusu kurdu. S.D. eşi ve çocuğuyla apartmandan çıktığı esnada M.Ö.’nün tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği M.Ö. eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı.

Tabanca seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yeri inceleme polisi, apartmanın zemin katından ve caddede incelemede bulundu. Zemin kattaki kapının camının da kırıldığı görüldü.

TADİLAT MESELESİ SEBEBİYLE VURMUŞ

M.Ö.’nün apartmandaki tadilat meselesi sebebiyle dün gece Watsapp üzerinden S.D. ile tartıştığı öğrenildi. M.Ö.’nün bu sebeple S.D.’yi tabancayla pusu kurarak yaraladığı bildirildi.

APARTMAN YÖNETİCİSİ EMEKLİ ASTSUBAY BAŞÇAVUŞMUŞ

Öte yandan apartman yöneticisi M.Ö.’nün emekli astsubay başçavuş olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince karakola götürülen M.Ö.’nün işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





