Emekliler dikkat! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

12 milyonu aşan emeklisi olan Türkiye'de emekli maaşlarının ödemesinde bankalar arasında rekabet oluşturuyor. Bankalar emeklileri kendilerine bağlamak için çeşitli kampanyalar düzenlerken verdikleri promosyonlar 450 ile 1000 Türk Lirası (TL) arasında değişiyor. Emekli insanların yaşam koşullarını dikkate alan bankalar, şubeye veya ATM'ye gidip maaşı alamayanlara bildirdikleri adrese paralarını teslim etmeden, tüm bankacılık hizmetlerini ücret ödemeden yapmaya ve özel kampanyalarla indirimli alış veriş seçeneklerine kadar uzanan avantajlar sunuyorlar. HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR? ZİRAAT BANKASI 450 TL Ziraat Bankası emeklilik maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL 1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Emekli ayliklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli.

İŞ BANKASI 450 TL İş Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri 450 TL'ye varan promosyon ödemesinde bulunuyor. Banka, 1.000 TL'den düşük maaşlar için 300 TL, 1.000-2.000 TL arası maaşlar için 375 TL, 2.000 TL ve üzerinde maaşlar için 450 TL ödüyor. GARANTİ BANKASI 450 TL Garanti Bankası, yeni emeklilere veya emeklilik maaşını Garanti'ye taşıyanlara 450 TL'ye varan promosyon ödemesinde bulunuyor. Bankanın emekli müşterileri kolay ve hızlı bankacılık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Bankanın emekli müşterileri 1.000'e yakın Garanti şubesinden ve 5.200'ü aşkın Garanti ATM'sinden emekli maaşını çekebilmesi için nüfus cüzdanlarıyla en yakın şubeye gitmeleri yeterli. ŞEKERBANK 600 TL Şekerbank, SGK emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 600 TL'ye varan nakit para hediye ediyor. Banka emekli maaşlarını kendisine taşıyan müşterilerine aldıkları maaş tutarlarına göre 300 ile 450 TL arasında değişen aralıklarda promosyon veriyor. Buna ek olarak emekli maaşlarını Şekerbank'a taşıyan müşterilerine 2 adet otomatik Ödeme talimatı vermeleri halinde ise ek olarak 150 TL daha promosyon veriyor.

Bankanın tüm şube ve ATM'lerinden masrafsız olarak maaşını çekebilen emekli maaş müşterileri, tüm diğer banka ATM'lerinden de ücret ödemeden günlük çekim limitleri dahilinde maaşlarını alabiliyorlar. TEB 100 TL Türk Ekonomi Bankası (TEB). 30 Haziran Dünya Emekliler Günü'nde emekliler için hazırladığı kampanyada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine 1000 TL'ye varan promosyon verecek. Müşterilerin TEB'in avantajlı kampanyasından yararlanması içinse en az bir adet otomatik fatura Ödeme talimatı olması gerekiyor. Kampanya kapsamında maasi 999 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL promosyon alacakken, 1000 TL ile 1999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak. Emekli maaşı 2.000 TL ve üzeri olan emeklileri ise 1.000 TL promosyon bekliyor. AKBANK 450 TL Akbank; emekli maaş müşterilerine yönelik 450 TL'ye varan promosyonun yanı sıra, şubelerinde öncelikli hizmet veriyor, maaş hesaplarından yapacakları tüm havalelerini ve dijital kanallarda EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor. Emeklilerin maaşlarını Akbank'a taşımaları ve 450 TL'ye varan promosyondan yararlanabilmeleri için diledikleri Akbank şubesine başvurabilecekleri gibi Mobil Bankacılık ve Çağrı Merkezi kanallarından da 7/24 talepte bulunabiliyorlar.