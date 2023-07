Emilia Clarke sahneleriyle çok konuşulmuştu! Çıplaklık soruları bezdirdi

'Game of Thrones'ta 'Daenerys Targaryen'i canlandıran Emilia Clarke, 2018'de sona eren ancak spin-off dizisi 'House of the Dragon'la devam eden projedeki deneyimini paylaştı.

Emilia Clarke, 'Game of Thrones'un finalinden yıllar sonra hâlâ tüm bu deneyimi sindirmeye çalıştığını itiraf etti.

İki anevrizma geçirmesi ve babasını kaybetmesi gibi kişisel sorunlarla uğraşırken bir yandan da şöhretle başa çıkmaya çalışmanın onu zorladığını anlatan oyuncu, bu deneyim ve canlandırdığı karakter için minnettar olduğunu da sözlerine ekledi.

"ÜZGÜN OLDUĞUM ZAMANLAR OLDU"

Konuyla ilgili konuşan Emilia Clarke, "O dizide gerçekten üzgün olduğum zamanlar oldu çünkü sadece 20'li yaşlarında genç bir kadındım. Tüm bunlar 'Game of Thrones' devam ederken yaşandığı için bazen çok kafa karıştırıcı olabiliyordu. 'Daenerys'in belli bir kalitenin üstünde görüldüğünü umuyorum. Ne mutlu bana ki durum böyle... İnsanlar bana çıplaklık hakkında soru sormadıkları sürece sorun yok" dedi.