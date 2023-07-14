MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emilia Clarke sahneleriyle çok konuşulmuştu! Çıplaklık soruları bezdirdi

Emilia Clarke sahneleriyle çok konuşulmuştu! Çıplaklık soruları bezdirdi

14.07.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emilia Clarke, 'Game of Thrones'ta canlandırdığı 'Daenerys Targaryen' karakteri için minnettarlığını ifade etti. Oyuncu, "İnsanlar bana çıplaklık hakkında soru sormadıkları sürece sorun yok" dedi

'Game of Thrones'ta 'Daenerys Targaryen'i canlandıran Emilia Clarke, 2018'de sona eren ancak spin-off dizisi 'House of the Dragon'la devam eden projedeki deneyimini paylaştı.

Emilia Clarke, 'Game of Thrones'un finalinden yıllar sonra hâlâ tüm bu deneyimi sindirmeye çalıştığını itiraf etti.

İki anevrizma geçirmesi ve babasını kaybetmesi gibi kişisel sorunlarla uğraşırken bir yandan da şöhretle başa çıkmaya çalışmanın onu zorladığını anlatan oyuncu, bu deneyim ve canlandırdığı karakter için minnettar olduğunu da sözlerine ekledi.

920_emilia-clarke-nude-scenes-in-game-of-thrones-watched-with-her-parents-3934

"ÜZGÜN OLDUĞUM ZAMANLAR OLDU"

Konuyla ilgili konuşan Emilia Clarke, "O dizide gerçekten üzgün olduğum zamanlar oldu çünkü sadece 20'li yaşlarında genç bir kadındım. Tüm bunlar 'Game of Thrones' devam ederken yaşandığı için bazen çok kafa karıştırıcı olabiliyordu. 'Daenerys'in belli bir kalitenin üstünde görüldüğünü umuyorum. Ne mutlu bana ki durum böyle... İnsanlar bana çıplaklık hakkında soru sormadıkları sürece sorun yok" dedi.

Gelen ödeme emrini görünce isyan etti Gelen ödeme emrini görünce isyan etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni adresi belli oldu! Senaryo çalışmaları hızlandırıldı Yeni adresi belli oldu! Senaryo çalışmaları hızlandırıldı
Anahtar Kelimeler:
Emilia Clarke Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.