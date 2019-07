Emma Stone ile Brad Pitt Babylon filminde buluşuyor

Oscar ödüllü Damien Chazelle, yeni filmi için iddialı bir kadroyla oluşturmak için kolları sıvıyor. La La Land (Aşıklar Şehri) filminin Oscar ödüllü yönetmeni Damien Chazelle’nin yönetmen koltuğuna oturacağı dönem filminin adı Babylon olarak açıklandı. Fısıltı gazetesinden gelen bilgilere göre; Babylon filminin Chazelle'in en büyük bütçeli filmi olabileceği söyleniyor. Filmin yapımcılığını, La La Land’in yapımcısı Marc Platt, Tobey Maguire ve Damien Chazelle’nin eşi Olivia Hamilton üstlenecek.

Gelen diğer bilgilere göre genç yönetmen Damien Chazelle’nin oyuncu kadrosu için 'Once Upon A Time In Hollywood' ve merakla beklenen bilim-kurgu 'Ad Astra' ile beyazperdeye gelecek olan Brad Pitt ve daha önce Aşıklar Şehri’nde birlikte çalıştığı Emma Stone ikilisini düşündüğü. Hatta Brad Pitt'in Chazelle'e olumlu yanıt verdiği iddia ediliyor. La La Land filmindeki oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanan Stone'un Babylon'da rol almasına kesin gözüyle bakılıyor.