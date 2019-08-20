Emrah ve Banu Parlak gerilimi sürüyor! 'Tehdit edildim'

Arabada yaptığı playback videolarla kısa sürede ünlenen ve sonrasında şarkıcılığa adım atan Banu Parlak, geçtiğimiz günlerde sözleri Şükrü Kekevi'ne müziği ise Emrah'a ait olan Belalım Benim şarkısını okuyarak amatör bir klip çekti.

Şarkısının okunduğunu gören Emrah ise Parlak'ı aratarak klibi yayından kaldırttı ve ikili arasında Instagram üzerinden sözlü tartışma yaşandı.

"BANA YALAN SÖYLEDİLER"

Tüm bu gelişmelerin ardından Banu Parlak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Parlak, şunları söyledi:

"Ben zaten daha önce de Emrah abinin seslendirdiği şarkıları okudum. Biz Emrah'ın menajerini arayarak şarkıyı istediğimizi söyledik ancak menajer 'Biz bu şarkıyı 70 bin TL'ye sattık' dedi. Ben Emrah abiye bunu söylemek için ulaşamadım bile. Ben sonra şarkının sözlerini yazan Şükrü abiye gittim; o şarkı alınmamış. Bana niye yalan söylüyorsunuz?

"BANA GAREZİNİZ NE?"

Biz daha sonra bu şarkıyı YouTube üzerinden çıkarmak istedik çünkü bunu yapan çok kişi var. Benim profesyonel klip denilen şey, 10 dakikada Bayrampaşa sokaklarında telefonla çekildi. Bu kadar söyleyen insan varken niye ben? Ben kaldırayım, yasal işlem uygulayın ve herkesinki kalksın. Niye beni yana yakıla arıyorsunuz? Bana gareziniz ne? Zaten MESAM'dan ve MSG'den parası Emrah'a yatıyor. Ben bir kuruş kazanmayacağım.