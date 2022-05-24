Emre Aydın'dan 'business' tepkisine Gülben Ergen'den destek

Müzisyen Emre Aydın, business uçak biletlerini sosyal medya hesaplarından yayınlayan kişileri eleştirdi.

Aydın, Twitter hesabından, "Business uçak biletini göstermek için binbir çabayla çektiğiniz Instagram fotoğrafları sizin zengin olduğunuzu değil, bunun nadiren yaşadığınız bir durum olduğunu, bileti muhtemelen başkasına aldırdığınızı, sonradan görme veya görgüsüz falan olduğunuzu gösteriyor bilginiz olsun." diyerek, düşüncelerini dile getirdi.

Aydın'a Gülben Ergen 'Haklı' diyerek destek verdi.

