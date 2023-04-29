En az 550 çocuğu var! Sperm donörü kara listeye alındığını söyledi... Menilerini imha etmesi istenildi

Hollanda’da yaşayan 41 yaşındaki Jonathan Jacob Meijer isimli bir sperm bağışçısı Hollanda hükümetinin belirlediği yasal sperm bağış sayısını aştığı için mahkemeye çıkartıldı. Ülkedeki yasal yönergeler, sperm donörlerinin 12 anneden en fazla 25 çocuğa babalık yapmasına izin veriyor. Lahey Bölge Mahkemesi, donör Jonathan Meijer'in müstakbel ebeveynlere bağış geçmişi hakkında yalan söylediğinin iddia edilmesinden sonra soruşturma başlatıldığını ifade etti.

KARAR VERİLDİ

500-600 arasında değişen sayıda çocuğun biyolojik babası olduğu tespit edilmesinden sonra Meijer’in ülkede sperm bağışı yapması yasaklandı. Meijer'in, daha önce kendisinden çocuk sahibi olan hastalar tarafından daha önce rezerve edilen numuneler hariç, diğer ülkelerdeki kliniklerden, elinde olabilecek menileri imha etmelerini istemesi gerekiyor. Emri ihlal ederse, Meijer 110.bin dolar (yaklaşık 2 milyon 139 bin TL)para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

“MİDEM BULANIYOR”

2018 yılında Meijer’in çocuklarından birini dünyaya getiren Eva isimli bir kadın, “Meijer’in çocuk sayısını bilseydim bu bağışçıyı asla seçmezdim. Bunun çocuğum için yaratabileceği sonuçları düşündüğümde midem bulanıyor. Bir daha kesinlikle çocuk sahibi olmamasını diliyorum” dedi.