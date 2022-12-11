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  4. En beğenilen muhalif lider rakiplerine fark attı! Son seçim anketinde 'Sarıgül' sürprizi... "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı

En beğenilen muhalif lider rakiplerine fark attı! Son seçim anketinde 'Sarıgül' sürprizi... "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı

11.12.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'te gerçekleştirilecek yaklaşırken araştırma şirketlerinin peş peşe açıkladığı anketler büyük ilgiyle takip ediliyor. Alf Araştırma bu kapsamda son düzenlediği ankette seçmenlere "en beğendikleri muhalefet lideri"ni sordu. Ankete katılanlardan yanıtlarında 2022'yi değerlendirmeleri beklenirken zirvede yer alan isimle rakipleri arasında kayda değer oranda fark olduğu görüldü. Listede Mustafa Sarıgül sürprizi ve "Hiçbiri" seçeneğini tercih edenler dikkat çeken ayrıntılar arasında öne çıktı.

En beğenilen muhalif lider rakiplerine fark attı! Son seçim anketinde 'Sarıgül' sürprizi... "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı

2022'yi geride bırakıp Türkiye'nin gündeminde büyük yer tutan 2023 seçimlerine yaklaşılırken seçmenlerin tercihlerini hangi yönde kullanacakları da merak konusu. Bunun için araştırma şirketleri peş peşe anket sonuçlarını açıklıyor. Alf Araştırma'nın muhalefet liderlerine yönelik düzenlediği ankette 11 lider arasından TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün bir altılı masa liderini de geride bırakarak üst sıralarda yer alması dikkat çekti. İlk sıranın sahibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 6'lı masa ortaklarına ve diğer liderlere önemli oranda fark attı. İşte o çarpıcı anketin sonuçları ve ayrıntıları...

2022'DE EN BEĞENİLEN MUHALEFET LİDERİ SORULDU

Alf Araştırma, son anketini 26 ilde 2160 katılımcıyla 5-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara "2022 yılını değerlendirdiğinizde, en beğendiğiniz siyasi parti lideri hangisidir?" sorusunu yönelterek muhalefet liderleri arasından tercih yapmasını istedi.

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KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER ZİRVEDE

Katılımcıların en büyük çoğunluğu tercihini CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı. Kılıçdaroğlu, yüzde 29,7 ile birinci sıranın sahibi oldu.

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Cumhurbaşkanı adaylığı anketlerinde de Kılıçdaroğlu'nu bir sıra geriden takip eden ve cumhurbaşkanı adayı olmayacağını her fırsatta üstüne basa basa yineleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, bu ankette ikinci sırayı kazandı. Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan yüzde 8,2 oranında az oy alarak Kılıçdaroğlu'nu yüzde 21,5 oranıyla takip etti.

HDP'Yİ BABACAN TAKİP ETTİ

Üçüncü sırada ise HDP Eş Genel Başkanları yer aldı. Ankette Pervin Buldan/Mithat Sancar'a oy verenlerin oranı yüzde 7,8 oldu.

Altılı masa ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan sıralamada 4. sıraya yerleşti. Babacan'a katılımcıların yüzde 7,4'ü oy verdi.

SARIGÜL SÜRPRİZİ! DAVUTOĞLU'YLA PEŞ PEŞE

Listedeki sürpriz isim ise TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu. Sarıgül, yüzde 4,7 oy olarak altılı masanın ortaklarından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu dahil birçok muhalefet liderini geride bırakarak 5. sırada yer aldı. Davutoğlu ise Sarıgül'ü yüzde 4,2 ile 6. sırada takip etti.

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Sıralamada yer alan diğer muhalefet liderleri ve oy oranları ise şu şekilde:

  • Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 3,8
  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 3,3
  • Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş: Yüzde 2,2
  • Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 2,0
  • Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Yüzde 0,9

"HİÇBİRİ" DİYENLERİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan ankette sıralamada yer almayan liderleri tercih eden katılımcıların oy oranı yüzde 1,1 olarak kaydedildi.

"Hiçbiri" yanıtı kullananlar ise birçok parti liderinin aldığı orandan daha yüksek bir çoğunlukta. Katılımcıların yüzde 11,4'ü adı geçen liderlerden hiçbirini tercih etmediğini belirtti.

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