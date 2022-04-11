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En çok radyasyon yayan telefonlar sıralandı! Listede dünyaca ünlü markalar var

11.04.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kuruluş, en çok radyasyon yayan akıllı telefonları sıraladı. Yapılan araştırma sonucu, en fazla radyasyon yayan akıllı telefonları gösteren bir liste sunuldu. Söz konusu listede, dünyaca ünlü markaların telefonlarının da bulunduğu görüldü.

En çok radyasyon yayan telefonlar sıralandı! Listede dünyaca ünlü markalar var

En çok radyasyon yayan telefonlar pek çok içerik oluşturucusu tarafından zaman zaman gündeme getiriliyor. Akıllı telefonların radyasyon yaydığı bilinen bir gerçek. Ancak insan sağlığına tehlikesi hakkında uzun süredir tartışmalar olduğu da aşikar. Bu tartışmalar süredursun, yapılan yeni bir araştırma ile en çok radyasyon yayan akıllı telefonlara dair yeni veriler sunulduğu kaydedildi.

MOTOROLA, GOOGLE, ONEPLUS...

Bankless Times, diğer akıllı telefonlardan daha fazla radyasyon yayan 10 modelin yer aldığını iddia ettiği bir rapor yayınladı. Raporda, Google, Sony, Motorola, ZTE, OnePlus ve Oppo'ya ait akıllı telefon modellerinin yer aldığı görüldü.

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BanklessTimes'ın raporu hazırlarken, farklı telefonların özgül emilim oranlarını (SAR) dikkate aldığı ifade edildi. SAR, radyo frekans elektromanyetik alana maruz kalındığında beden tarafından soğurulan enerji oranının bir ölçüsü olarak biliniyor. Sonuçlar, kilogram başına watt (W/Kg) cinsinden oluşuyor.

İŞTE EN FAZLA RADYASYON YAYAN 10 TELEFON

Rapora göre, listenin zirvesinde 1,79 W/Kg'lik SAR değeri ile Motorola Edge yer alıyor. Motorola Edge'i 1,59 W/Kg SAR değeri ile ZTE Axon 11 5G ikinci sıradan takip ediyor. Axon 11 5G'nin ardında ise OnePlus 6T, Sony Xperia XA2 Plus, Google Pixel 3XL, Google Pixel 4a, Oppo Reno5 5G, Sony Xperia XZ1 Compact, Google Pixel 3 ve OnePlus 6 bulunuyor.

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Dünyanın farklı coğrafyalarında SAR değeri için üst sınır 1,6 W/kg veya 2,0 W/kg olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) göre SAR değerinde üst sınır 1.6 W/kg. Bu parametreye bakıldığında, yukarıda listelenen 10 telefonun arasından yalnızca Motorola Edge FCC'nin radyasyon sınırını aştığı görülüyor.

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