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Akıllı telefon kullanıcılarına uyarı: Bu uygulamalardan hemen kurtulun!

08.04.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Android akıllı cihazların resmi uygulama mağazası Google Play Store'da yer alan ve kötü amaçlı yazılım içeren antivirüs uygulamaları tespit edildi. Sharkbot kötü amaçlı yazılımının musallat olduğu bu uygulamaların Google Play Store'dan kaldırılmasına rağmen, diğer uygulama mağazalarında bulunmaya devam edebilecekleri konusunda uyarıda bulunuldu. Ancak cihazınızda yüklüyse bu uygulamalardan hemen kurtulmanız gerekiyor...

Akıllı telefon kullanıcılarına uyarı: Bu uygulamalardan hemen kurtulun!

Siber saldırganların hedeflerinden biri de akıllı cihazlar oldu. Bunun bir örneği olan Sharkbot isimli kötü amaçlı yazılım, giriş bilgilerinizi çalabilir ve sizi büyük zararlara uğratabilir. Android kullanıcılarının Sharkbot konusunda özellikle uzmanlar tarafından yapılan uyarıları dikkate alması şart. Şimdi ise bu uyarılara bir yenisi daha eklenmiş durumda.

BU UYGULAMALARI HEMEN SİLİN

Siber güvenlik firması Check Point'ten araştırmacılar, Google Play Store'da kötü amaçlı yazılım içeren 6 antivirüs uygulaması tespit etti. TechSpot'un haberine göre; Bu uygulamalar, Google tarafından mağazadan kaldırılmadan önce 15 binden fazla kez indirildi. Ancak kullanıcılar gerçeğin farkında değillerdi. Kendilerini kötü amaçlı yazılımlardan koruyacak antivirüs uygulamalarını indirdiklerini düşünürken, aslında cihazlarına Sharkbot kötü amaçlı yazılımını yüklüyorlardı. Sharkbot kötü amaçlı yazılımı taşıdığı keşfedilen uygulamalar ise şöyle sıralandı:

  • Atom Clean-Booster, Antivirus
  • Antivirus, Super Cleaner
  • Alpha Antivirus, Cleaner
  • Powerful Cleaner
  • Center Security – Antivirus
  • Center Security - Antivirus

Antivirüs

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UZMANLAR UYARI YAPTI! GOOGLE KALDIRSA DA...

Neyse ki Google Sharkbot tehlikesine karşı harekete geçti ve Sharkbot'un musallat olduğu uygulamaları mart ayında Google Play Store'dan kaldırdı. Ancak uzmanların bu konuda önemli bir uyarısı var;

Bu uygulamalar, Android uygulamaların yer aldığı diğer mağazalarda bulunmaya devam edebilirler.

Google, Sharkbot kötü amaçlı yazılımını içeren uygulamaları mağazadan kaldırsa bile uygulamalar hala durumdan haberdar olmayan binlerce kişinin cihazında kurulu olabilir. Bu yüzden hemen yüklediğiniz uygulamaları kontrol edin ve eğer bu uygulamalardan biri cihazınızda yüklüyse onu hemen kaldırın.

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