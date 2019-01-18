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En çok satan Nintendo Switch oyunları

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TEKNOLOJİ  | 18.01.2019 11:04 | Son Güncelleme

Amazon.com üzerinde en çok satan Nintendo Switch oyunları belli oldu. Bakalım Nintendo Switch sahipleri 2018 yılında Amazon üzerinden hangi oyunları satın almış?

En çok satan Nintendo Switch oyunları

2018 yılında durulan Nintendo, son iki ayda çıkardığı oyunlar ile yılı muhteşem bir şekilde kapatmıştı. Super Smash Bros. Ultimate ve Pokemon Let’s Go Pikachu & Eevee oyunları ile yıla son anda damga vuran Nintendo, bugün Amazon.com üzerinde 2018 yılında en çok satan oyunları açıkladı.

Listenin ilk sırasında doğal olarak Super Smash Bros. Ultimate yer alıyor. Bu oyunu Super Mario Party takip ediyor. Listenin üçünü sırasında Mario Kart 8 Deluxe ve dördüncü sırasında ise Super Mario Odyssey yer alıyor.

Listenin 5. sırasında The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 6. ve 7. sırada ise Pokemon Let’s Go Pikachu ve Eevee yer alıyor.

Listenin 8. sırasında The Incredibles, 9. sırasında Donkey Kong Country: Tropical Freeze, 10. sırasında Splatoon 2, 11. sırada Mario Tenis Aces bulunuyor. Liste, Kirby Star Alies, Captain Toad: Treasure Tracker, Octopath Traveler, Minecraft, Nintendo Labo ve Just Dance 2019 şeklinde devam ediyor.

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