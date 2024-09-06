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    4. En düşüğü 65 bin TL en yükseği 137 bin TL maaş alıyor! İşte Türkiye'de en çok kazanan 6 meslek... Listedekiler şaşkına çevirdi

    En düşüğü 65 bin TL en yükseği 137 bin TL maaş alıyor! İşte Türkiye'de en çok kazanan 6 meslek... Listedekiler şaşkına çevirdi

    06.09.2024 10:01
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.09.2024 10:01
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    Sosyal medyada 'genctg' adıyla paylaşım yapan bir Instagram hesbaını Türkiye'nin en çok kazanan 6 serbest mesleğini açıkladı. Listedeki mesleklerden en düşüğü 65 bin TL en yükseği 137 bin TL maaş alıyor. Listedeki meslekler sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başardı.

    Sosyal medyada Türkiye'nin en çok kazanan 6 serbest mesleğinin açıklandığı bir paylaşım kullanıcıların ilgisini çekti. Listede teknik servis 65 bin TL gelir ile 6. sırada yer alırken, 5. sırada 70 bin TL ile kasap şefi , 4. sırada 73 bin TL ile araba tamircisi yer alıyordu. Listede ilk 3'te ise, 3. sırada 75 bin TL ile marangoz, 2. sırada 112 bin TL berber, ilk sırada ise 137 bin TL ile avukatlar bulundu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu liste beni şaşırttı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiç beklemediğim meslekler var" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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