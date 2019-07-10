İngilizce aşk sözleri ve anlamları: Türkçe çevirileri ile kısa İngilizce aşk sözleri

Aşk insanı şair yapar derler. Aşıklar duygularını dile getirmek, aşklarının sevgilerinin ne kadar kuvvetli olduğunu ifade etme ihtiyacı hissederler. Aşk temalı şarkılar dinlenir, şiirler, yazılar karalanır ki kazan gibi kaynayan duygular dışarı çıkmaya çalışır. Sosyal medyada paylaşılan aşk sözleri de bunlara dahildir. İnternetin sınırları kaldırdığı son yıllarda Türkiye’de İngilizce aşk sözleri paylaşımı da yaygınlaşmıştır.Biz de aşıklar, platonik aşıklar, kara sevdalılar için İngilizce aşk sözleri ve anlamları yani Türkçe çevirilerinden oluşan romantik bir liste hazırladık.

İNGİLİZCE AŞK SÖZLERİ VE ANLAMLARI:

Listemizde kısa veya uzun, anonim veya ünlü yazar, şair, şarkıcı, oyunculardan, romanlardan, şarkı sözlerinden vb. alıntılanmış İngilizce aşk sözleri bulunuyor. Sözün devamında parantez içinde Mynet olarak çevirisini gerçekleştirdiğimiz anlamını da bulabilirsiniz.

All that you are is all that I’ll ever need. (Her şeyinle ihtiyacım olan her şeysin.) - Ed Sheeran

I love her, and that’s the beginning and end of everything. (Onu seviyorum ki bu her şeyin başlangıcı ve sonu.) - F. Scott Fitzgerald