İngilizce aşk sözleri ve anlamları: Türkçe çevirileri ile kısa İngilizce aşk sözleri

Aşk insanı şair yapar derler. Aşıklar duygularını dile getirmek, aşklarının sevgilerinin ne kadar kuvvetli olduğunu ifade etme ihtiyacı hissederler. Aşk temalı şarkılar dinlenir, şiirler, yazılar karalanır ki kazan gibi kaynayan duygular dışarı çıkmaya çalışır. Sosyal medyada paylaşılan aşk sözleri de bunlara dahildir. İnternetin sınırları kaldırdığı son yıllarda Türkiye’de İngilizce aşk sözleri paylaşımı da yaygınlaşmıştır.Biz de aşıklar, platonik aşıklar, kara sevdalılar için İngilizce aşk sözleri ve anlamları yani Türkçe çevirilerinden oluşan romantik bir liste hazırladık. İNGİLİZCE AŞK SÖZLERİ VE ANLAMLARI: Listemizde kısa veya uzun, anonim veya ünlü yazar, şair, şarkıcı, oyunculardan, romanlardan, şarkı sözlerinden vb. alıntılanmış İngilizce aşk sözleri bulunuyor. Sözün devamında parantez içinde Mynet olarak çevirisini gerçekleştirdiğimiz anlamını da bulabilirsiniz. All that you are is all that I’ll ever need. (Her şeyinle ihtiyacım olan her şeysin.) - Ed Sheeran I love her, and that’s the beginning and end of everything. (Onu seviyorum ki bu her şeyin başlangıcı ve sonu.) - F. Scott Fitzgerald

Love recognizes no barriers. (Aşk sınır tanımaz.) - Maya Angelou Love is firendship that has cought fire. (Aşk, alev almış arkadaşlıktır.) - Ann Landers I think I’d miss you even if we never met. (Hiç tanışmamış olsaydık bile seni özlerdim.) - The Wedding Date I fell in love the way you fall asleep: slowy, and then all at once. (Uykuya dalışın gibi aşık oldum sana; önce yavaş yavaş sonra aniden bütünüyle.) - John Green You don’t marry someone you can live with – you marry someone you cannot live without. (Beraber yaşayabileceğiniz değil onsuz yaşayamayacağınız biriyle evlenirsiniz.) True Love stories never have endings. (Gerçek aşk hikayelerinin sonu yoktur.) - Richard Bach To be brave is to love someone unconditionally, without expecting anything in return. (Cesaret birini karşılık beklemeden ve şartsız sevmektir.) - Madonna I love being married. It’s so great to find one special person you want to annoy for the rest of yoru live. (Evli olmayı seviyorum. Hayatının sonuna kadar uğraşabileceğin o özel insanı bulmuş olmak harika bir şey.) - Rita Rudner

Love is the flower; you’ve got to let it grow. (Aşk büyümesine izin vermen gereken çiçektir.) - John Lennon Maybe I don’t know that much but I know this much is tue, I was blessed because I was loved by you. (Belki çok şey bilmiyorumdur ama bildiğim bir şey var ki o da çok şanslı olduğumdur çünkü senin tarafından sevildim.) - Celine Dion When you realize you want to spend the rest of your lige with somebody, you want the rest of your lige to start as soon as possible. (Hayatının kalanını geçirmek istediğin kişiyi bulduğunda hayatının kalanı hemen başlasın istersin.) - When Harry Met Sally Nobody has ever measured, not even poets, how much the heart can hold. (Şairler bile kalbin ne kadar dolabileceği ölçememiştir.) - Zelda Fitzgerald Some love stories aren’t epic novels. Some are short stories, but that doesn’t make them any less filled with love. (Bazı aşk hikayeleri destansı birer roman değildir. Bazıları kısa öykülerdir ama bu daha az barındırdıkları anlamına gelmez.) - Sex and The City

Love was made for me and you. (Aşk bizim için yaratıldı.) - Nat King Cole I’d never lived before your love. (Aşkından önce hiç yaşamadım.) - Kelly Claskson At the touch of love everyone becomes a poet. (Aşkın dokunuşu ile herkes şair olur.) - Plato In all the world there is no love for you like mine (Bu dünyada senin için benim aşkım gibisi yok.) - Maya Angelou And in her smile I see something more beautiful than the stars. (Gülüşünde yıldızlardan daha güzel bir şey görüyorum.) - Beth Revis Every time I see you, I fall in love all over again. (Seni her görüşümde yeniden aşık oluyorum.) If I know what love is, it is because of you. (Aşkın ne olduğunu biliyorsam bu senin sayendedir.) - Hermann hesse. The first time you touched me I knew I was born to be yours. (Bana ilk dokunduğunda senin olmak için doğduğumu anladım.) There are only two times that I want to be with you. Now and forever. (Senin beraber olmak istediğim iki zaman var. Şimdi ve her zaman) Without his love I can do nothing, with his love, there is nothing I cannot do. (Onun aşkı olmadan hiçbir şey yapamam, onun aşkıyla yapamayacağım şey yoktur.)

Loving you never was an option. It was a necessity. (Seni sevmek hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Bir gereklilikti.) - Truth Devour I look at you and see the rest of my life in front of my eyes. (Sana baktığımda gözlerinde hayatımın geri kalanını görüyorum.) I’m much more me when I’m with you. (Seninleyken olduğumdan daha fazlasıyım.) I choose you. And I'll choose you over and over and over. Without pause, without a doubt, in a heartbeat. I'll keep choosing you. (Seni seçtim ve seni ne zaman olsa seçerim. Hiç düşünmeden, hiç şüpheye düşmeden. Seni seçmeye devam edeceğim.) Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive. (Seni düşünmek beni uyanık tutuyor. Rüyama girmen uyanmama engel oluyor. Seninle olmak beni hayata bağlıyor.) When love is not madness it is not love. (Aşk, aşk değildir çılgınlık yoksa.) - Pedro Calderón de la Barca Love is an untamed force. When we try to control it, it destroys us. When we try to imprison it, it enslaves us. When we try to understand it, it leaves us feeling lost and confused. (Aşk yabani bir güçtür. Kontrol etmeye çalışırsan seni yok eder. Hapsetmeye çalışırsan seni esir alır. Anlamaya çalışırsan kafanı karıştırır.) - Paulo Coelho

I wish I could turn back the clock. I'd find you sooner and love you longer. (Zamanı geri alabilmeyi isterdim ki seninle daha önce tanışıp seni daha uzun sevebilseydim.) I could watch you for a single minute and find a thousand things that I love about you. (Seni bir dakikalığına izlesem sana dair sevdiğim binlerce şey bulabilirim.) All of me loves all of you. (Her şeyim her şeyini seviyor.) - John Legend Mornings would be better if I woke up next to you. (Sabahları daha iyi olurdu yanında uyanabilseydim.) By the way, I'm wearing the smile you gave me. (Bu arada, bana verdiğin gülümseme var yüzümde.) You call it madness, but I call it love. (Sen çılgınlık diyorsun ben aşk.) - Don Byas I know of no greater happiness than to be with you all the time, without interruption, without end. (Her zaman, bölünmeden, sonu olmadan seninle olmaktan daha büyük bir mutluluk düşünemiyorum.) - Franz Kafka To love is to burn, to be on fire. (Aşk yanmak, tutuşmaktır.) - Jane Austen Love does not consist of gazing at each other, but in looking together in the same direction. (Aşk birbirine bakmak değil aynı yöne bakmaktır.) Antoine de Saint-Exupery