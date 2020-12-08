En kirli noktaymış! Tuvaleti temizlerken bu bölüm unutuluyor

Tuvaleti temizlemek koltuğu silmekten biraz daha fazlasını gerektirir. Tuvaletin bakteriler için bir üreme alanı olduğunu söylememize gerek yok. Düzenli olarak temizlemeniz gerektiğini herkes bilir. Ne yazık ki, birçok insan onu yeterince sık temizlemiyor veya yeterince kapsamlı yapmıyor. Genel tavsiye, tuvaleti haftada en az bir kez temizlemek ve kabın hem içini hem de dışını iyice ovalamak gerekiyor.

KİRLİ NOKTALAR

Çoğu kişi klozette sadece görünen kaseyi temizliyor ancak bu yeterli değil. Kapı kolu, ışık anahtarı ve sifon, ortalama olarak üç kat daha fazla bakteri içeren noktalardır.

Neyse ki, tuvaletinizi nasıl düzgün bir şekilde temizleyeceğiniz konusunda size net bir planımız var. İşte adımlar: