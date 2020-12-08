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En kirli noktaymış! Tuvaleti temizlerken bu bölüm unutuluyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Muhtemelen her hafta dört gözle beklediğiniz en son şey banyo temizliği. Ancak büyük küçük bakterilerle dolu olduğundan temizlemek zorundayız. Yine de çoğumuz bunu yeterince iyi yapmıyoruz çünkü unuttuğumuz bazı yerler var.

En kirli noktaymış! Tuvaleti temizlerken bu bölüm unutuluyor

Tuvaleti temizlemek koltuğu silmekten biraz daha fazlasını gerektirir. Tuvaletin bakteriler için bir üreme alanı olduğunu söylememize gerek yok. Düzenli olarak temizlemeniz gerektiğini herkes bilir. Ne yazık ki, birçok insan onu yeterince sık temizlemiyor veya yeterince kapsamlı yapmıyor. Genel tavsiye, tuvaleti haftada en az bir kez temizlemek ve kabın hem içini hem de dışını iyice ovalamak gerekiyor.

KİRLİ NOKTALAR

Çoğu kişi klozette sadece görünen kaseyi temizliyor ancak bu yeterli değil. Kapı kolu, ışık anahtarı ve sifon, ortalama olarak üç kat daha fazla bakteri içeren noktalardır.

Neyse ki, tuvaletinizi nasıl düzgün bir şekilde temizleyeceğiniz konusunda size net bir planımız var. İşte adımlar:

  • Göz önünde bulunan havlu, tuvalet kağıdı gibi eşyaları temizlik bitene kadar ortadan kaldırın. Çöp kutularını da boşaltın.
  • Lastik eldiven giyin ve tuvalet temizleyiciyi kaseye ve kasenin kenarlarının altına püskürtün. Klozetin içini iyice ovalayarak temizlemek için tuvalet fırçasını kullanın ve ardından fırçayı 10 dakika boyunca kabın içine koyun. Bu şekilde fırça da temiz kalır. Bu arada, klozetin dışını, yatağı ve su tankını suyla yapılmış sabunlu su ve çok amaçlı temizleyici ile temizleyebilirsiniz.
  • Biraz sabunlu su hazırlayın ve tuvaleti çevreleyen duvarları da temizlemek için yeni bir bulaşık bezi kullanın. Sifonu çektiğinizde sıçrayan su nedeniyle duvarlara çok sayıda bakteri bulaşabilir.
  • Sırada lavabonun temizlenmesi var. Bunun için biraz sabunlu su ve yeni bir bulaşık bezi kullanın.
  • Şimdi kapı kolunu, ışık anahtarını ve sifonu temizleyin.
  • Son olarak da zemini silin ve kurumasını bekleyin.
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