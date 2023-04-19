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  4. En lezzetli ve pratik gözlemeleri yapabileceğiniz gözleme tavası çeşitleri

En lezzetli ve pratik gözlemeleri yapabileceğiniz gözleme tavası çeşitleri

18.04.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan gözleme hem kahvaltıların vazgeçilmezi hem davetlerin ikram yiyeceğidir. Hâl böyle olunca gözleme pişirmek için kullanılan tavalar da oldukça ilgi görüyor. Evinizin konforunda, tıpkı sacda pişmiş gibi lezzetli gözlemeler hazırlamanızı sağlayacak en iyi gözleme tavalarını sizin için listeledik. Gelin, "İyi ki almışım." diyeceğiniz, birbirinden başarılı modellere birlikte göz atalım!

En lezzetli ve pratik gözlemeleri yapabileceğiniz gözleme tavası çeşitleri

İçindekiler

  • 1. Tam kıvamında lezzet için: Taç 6326 Gravita Döküm Izgara ve Gözleme Tepsisi
  • 2. Tam bir fiyat performans ürünü: Karaca M. Sever Biogranit Gözleme ve Krep Tavası
  • 3. Uzun yıllar sizinle olacak: Meşeler Döküm Gözleme Tavası
  • 4. Tak-çıkar sap tasarımıyla tanışın: TAÇ 3394 Döküm Cam Sac Kavurma ve Gözleme Tavası
  • 5. Dengeli ısı dağılımı yapan: Karaca Mutfaksever Black Gözleme ve Lavaş Tavası
  • 6. Son derece kullanışlı: Eda Döküm Çift Taraflı Izgara ve Gözleme Tavası
  • 7. Mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya aday: MUTFAKÇA Granit Döküm Gözleme Tavası
  • 8. Yanmaz ve yapışmaz: Hamarat Çift Taraflı Gerçek Döküm Izgara Gözleme Bazlama Tavası
  • 9. Çok amaçlı kullanım sunan: Çift Taraflı Gözleme Et Tavası
  • 10. Kalitenin diğer adı: Cansuyu Kale Döküm Gözleme Tavası

Kültürümüzün en güzel mirasları arasında bulunan gözleme, köy yaşamında genellikle odun ateşinde ve sacda pişirilir. Ancak şehir ortamında bu imkânı bulmak her zaman mümkün olmadığı için ocak üzerinde gözleme pişirmenizi sağlayan bir tavaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. "Peki, en iyi gözleme tavası hangisi?" diye soracak olursanız harika bir listeyle karşınızdayız. İşte pratik bir şekilde gözleme yapmanıza yardım edecek en iyi gözleme tavaları!

1. Tam kıvamında lezzet için: Taç 6326 Gravita Döküm Izgara ve Gözleme Tepsisi

En lezzetli ve pratik gözlemeleri yapabileceğiniz gözleme tavası çeşitleri

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Tam kıvamında lezzetli gözlemeler hazırlamanıza yardım edecek Taç TAC-6326 Gravita Döküm Izgara ve Gözleme Tepsisi, mutfağınızdaki en büyük yardımcınız olacak! Hem fırında hem ocakta kullanılabilen model, dayanıklı malzemeden üretildiği için uzun yıllar sağlamlığını korur.

Tavayı ister et ve sebze ister gözleme pişirmek için kullanabilirsiniz. 34 santimetre boyutundaki tava, genişliği ile ihtiyacınıza cevap verir. En iyi gözleme tavası alternatifleri arasında yer alan, granit görünümlü döküm tava sayesinde sevdiklerinize lezzetli öğünler hazırlamak artık çok daha kolay!

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2. Tam bir fiyat performans ürünü: Karaca M. Sever Biogranit Gözleme ve Krep Tavası

En lezzetli ve pratik gözlemeleri yapabileceğiniz gözleme tavası çeşitleri

Rahat ve konforlu kullanımı ile en sık tercih edilen gözleme tavaları arasında bulunan Karaca M. Sever Biogranit Gözleme ve Krep Tavası, tam bir fiyat performans ürünü. Üretiminde kullanılan alüminyum granit kaplama, tavanın dayanıklılığını üst düzeye çıkarır. Böylece yanma ve yapışma gibi olumsuz durumlara neden olmaz.

Performansına oranla en ucuz gözleme tavası alternatifleri arasında yer alan ürünü günlük hayatta sık sık kullanabilirsiniz. Sadece gözleme pişirmek için değil; krep, ekmek, et ve sebze gibi aklınıza gelen pek çok gıdayı tava ile hızlıca pişirebilirsiniz.

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3. Uzun yıllar sizinle olacak: Meşeler Döküm Gözleme Tavası

En lezzetli ve pratik gözlemeleri yapabileceğiniz gözleme tavası çeşitleri

Uzun soluklu kullanabileceğiniz bir gözleme tavası tavsiyesi istiyorsanız Meşeler Döküm Gözleme Tavası, tam size göre! Döküm malzeme kullanılarak üretilen tava, yanma ve yapışma yapmaz. Ahşap sapı sayesinde elinizi yakmaz ve rahat kullanılır.

Döküm tava ile ister gözleme ve krep gibi hamur işlerini ister et gibi yüksek ateşte mühürleme işlemine gerek duyan gıdaları rahatlıkla pişirebilirsiniz. 36 santimetre çapında olduğu için geniş bir pişirme alanı sunan tava, lezzetli yemekler hazırlarken mutfağınızda en güvendiğiniz yardımcınız hâline gelecek, bizden söylemesi!

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4. Tak-çıkar sap tasarımıyla tanışın: TAÇ 3394 Döküm Cam Sac Kavurma ve Gözleme Tavası

En lezzetli ve pratik gözlemeleri yapabileceğiniz gözleme tavası çeşitleri

Tam üç farklı renk seçeneği sunan TAÇ 3394 Döküm Cam Sac Kavurma ve Gözleme Tavası, ailenize ve misafirlerinize en lezzetli yemekleri hazırlarken size yardımcı olacak. Çok fonksiyonlu olarak kullanılabilen gözleme tavası çift taraflı olduğu için et, tavuk ve balık gibi yiyeceklerinizi birbirinden lezzetli pişirirken gözlemeler pişirmenizi de sağlar.

Ergonomik tasarımıyla rahat kullanılan model, 34 santimetre çapında. Üstelik döküm malzemesi sayesinde yıllarca sorunsuz kullanılır. Evinizin konforunda leziz bir gözleme hazırlamanıza yardım eden tavayı sepetinize hâlâ eklemediniz mi?

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5. Dengeli ısı dağılımı yapan: Karaca Mutfaksever Black Gözleme ve Lavaş Tavası

En lezzetli ve pratik gözlemeleri yapabileceğiniz gözleme tavası çeşitleri

Dengeli ısı dağılımı yaparak tam kıvamında gözlemeler pişirmenize yardımcı olacak Karaca Mutfaksever Black Gözleme ve Lavaş Tavası, kolayca kullanabileceğiniz ergonomik tasarımıyla mutfakta işlerinizi kolaylaştırıyor. 34 santimetre çapı ile geniş kullanım alanı sunarak kısa sürede daha fazla gözleme hazırlamanızı sağlıyor.

Model, kaliteli döküm malzeme ile üretildiği için uzun yıllar sağlamlığını korur. Yanmaz ve yapışmaz yüzeyi sayesinde pişirmek istediğiniz gıdaları yağ kullanmadan pişirebilir, etlerinizi yüksek ısıda rahatlıkla mühürleyebilirsiniz. Üstelik hünerleri saymakla bitmeyen döküm tava sayesinde gözleme pişirmek için odun ateşi yakmanıza da gerek yok!

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6. Son derece kullanışlı: Eda Döküm Çift Taraflı Izgara ve Gözleme Tavası

En lezzetli ve pratik gözlemeleri yapabileceğiniz gözleme tavası çeşitleri

Son derece kullanışlı tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan Eda Döküm Çift Taraflı Izgara ve Gözleme Tavası, herkesin sahip olmak isteyeceği mutfak gereçleri arasında bulunuyor. Ürünün ısıyı eşit yayan alüminyum döküm gövdesi, yiyecekleri en doğru kıvamda pişirmenize yardım ediyor.

Çift taraflı tavanın bir yüzü düz, diğer yüzü ise ızgara görünümünde. Böylece bir yüzünde et mühürlerken diğer tarafında gözleme gibi hamur işlerini rahatlıkla pişirebileceksiniz. Üstelik model, çıkarılabilen sapı ile fırın kullanımına da uygun! Metalle temas etmesi önerilmeyen tavanın yüzeyinde kaliteli ahşap ve silikon gibi malzemelerle üretilen spatulaları kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya aday: MUTFAKÇA Granit Döküm Gözleme Tavası

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Mutfağınızdaki en büyük yardımcınız olmaya aday MUTFAKÇA Granit Döküm Gözleme Tavası, kaliteli granit kaplama malzemesi ile ön plana çıkıyor. İç ve dış yüzeyinde kullanılan ultramulti kaplama, yemek yaparken yanma ve yapışma gibi sorunlar yaşatmıyor.

Söküp çıkarılabilen sap tasarımı sayesinde tavayı fırında da kullanabilirsiniz. Böylece fırında kullanmak için ayrı bir ürün almaya ihtiyaç duymazsınız. Gözleme, krep, bazlama, et, balık ve tavuk gibi yiyecekleri hazırlamanıza yardımcı olacak döküm tavayla tadına doyum olmayan lezzetli öğünlere imza atmaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

8. Yanmaz ve yapışmaz: Hamarat Çift Taraflı Gerçek Döküm Izgara Gözleme Bazlama Tavası

En lezzetli ve pratik gözlemeleri yapabileceğiniz gözleme tavası çeşitleri

Yanmayan ve yapışmayan yüzeyi ile beğeni kazanan Hamarat Çift Taraflı Gerçek Döküm Izgara Gözleme Bazlama Tavası, yüksek performans sergileyerek kullanan herkesi memnun eder. Kaliteli döküm malzemesi sayesinde uzun yıllar sağlamlığını korur.

Çift yönlü olarak kullanılan tavayı sadece gözleme pişirmek için değil; et, ızgara, balık, tavuk ve pizza gibi yemekleri hazırlamak için de tercih edebilirsiniz. Tak-çıkar özelliğe sahip olan sapı ise ürünü fırın kullanımına uygun hâle getirir. Titanyum malzemesiyle kalbinizi fethedecek modeli incelemeden tava almaya karar vermeyin!

Ürünü İncele

9. Çok amaçlı kullanım sunan: Çift Taraflı Gözleme Et Tavası

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Çok amaçlı olarak kullanılabilen Çift Taraflı Gözleme Et Tavası, âdeta hayat kurtarıcı bir tasarıma sahip. Tek tava satın alarak birden fazla mutfak gereci yerine kullanabileceğiniz ürün sayesinde misafirlerinize parmak ısırtan lezzetler hazırlayabilirsiniz.

Izgara bölümünde et, balık, köfte, tavuk gibi yiyecekleri; düz tarafında ise gözleme, bazlama ve pizza gibi hamur işlerini pişirebilirsiniz. Sapını çıkardıktan sonra fırın kullanımına uygun hâle gelerek tepsi görevini de üstlenir. En kullanışlı gözleme tavası modelleri arasında bulunan ürünü daha yakından incelemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

10. Kalitenin diğer adı: Cansuyu Kale Döküm Gözleme Tavası

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Kaliteli yapısıyla uzun yıllar mutfağınızdaki yardımcınız olmaya devam edecek Cansuyu Kale Döküm Gözleme Tavası, herkesin sahip olması gereken mutfak araçları arasında bulunuyor. Enjeksiyon baskı alüminyum döküm malzeme kullanılan modelin kalınlığı 5 milimetre, genişliği ise 36 santimetre.

Ürünün sap kısmı çıkartılabildiği için fırında tepsi olarak da rahatlıkla kullanılabiliyor. Isıyı eşit şekilde dağıtan ürün, gözlemeleri tam kıvamında pişiriyor. Yanmaz ve yapışmaz gözleme tavasını satın alan herkese kaliteli bir ahşap bir spatula da hediye ediliyor. Harika, değil mi?

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