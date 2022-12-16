Uzun ömürlü ve kullanışlı bir tava isteyenlere en iyi Tefal marka tava önerileri

Mutfaklarımızın demirbaşı olan tavaların kalitesi hem sağlık için hem pişirilen yemeklerin lezzeti için büyük önem taşıyor. Tefal de her ürününde olduğu gibi tava kaplamalarında da insan sağlığını ön planda tutarak gıdayla teması uygun kaplamaları tercih ediyor. Böylelikle kullanıcılarına sağlıklı ve tam kıvamında pişmiş yemekler hazırlama imkânı sunuyor. Siz de bir tavaya ihtiyaç duyuyorsanız gelin, farklı tava modellerine birlikte bakalım.

1. Yüksek dayanıklılık ve kalite: Tefal G25991 Titanyum 6X UnlimitedOne 3'lü Tava Seti

Tefal G25991 Titanyum 6X UnlimitedOne 3'lü Tava Seti'nin %100 güvenli, yapışmaz titanyum kaplaması Tefal'in standart kaplamalarına göre altı kata kadar daha dayanıklı. Bütün ocak çeşitleriyle uyumlu olan set, ekstra derin tasarımıyla büyük porsiyonlardaki yiyecekleri bile ideal şekilde pişirir. Thermo Signal teknolojisi mükemmel kıvam, lezzet ve mühürleme için pişirmeye başlama zamanını gösterir. Ayrıca ısı dağıtımının homojen olmasını sağlar. "Tefal'in en iyi tavası hangisi?" sorusunun yanıtı olabilecek seti bir kere kullandıktan sonra siz de "İyi ki almışım." diyeceksiniz.

2. Kendi küçük, marifeti büyük: Tefal B55600 Titanyum 1X SimpleCook Sos Tavası

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İster çorbalara ister makarna ya da mezelerin üzerine sos yapmak için kaliteli, kullanışlı ve dayanıklı bir sos tavası arayışındaysanız tercihiniz Tefal B55600 Titanyum 1X SimpleCook Sos Tavası'ndan yana olabilir. Kullananların beğenisini kazanan tava, 12 santimetre çapı sayesinde mutfağınızda az yer kaplar. Kendi küçük, marifeti büyük ürün yemek yapmayı çok daha keyifli hâle getirir. Uygun fiyatıyla tam bir fiyat performans ürünü olan tavayı mutfağınızın vazgeçilmezleri arasına ekleyebilirsiniz. Siz de doğru pişirme araçlarının yemeğin lezzetini doğrudan etkilediğini düşünüyorsanız ürünü denemelisiniz!

3. Çok satanlar arasında: Tefal Ingenio Elegance L23190 Tava Seti

Tefal Ingenio Elegance L23190 Tava Seti, en çok satan ürünler arasında yer alır. Üç parçadan oluşan set, alandan tasarruf ettiren ve iç içe geçen tasarımı sayesinde mutfağınızda yer kaplamaz. Kolaylıkla takılıp çıkarılabilen saplar 10 kilograma kadar ağırlığı güvenle taşır. İster ocakta ister fırında kullanabileceğiniz tavalar 22 ve 26 santimetre genişliğe sahip. Titanium Force yapışmaz kaplamalı şık siyah tasarımıyla her mutfağa uyum sağlar. Kaliteli ve kullanışlı tasarıma sahip seti bir defa kullandıktan sonra daha önce almadığınıza pişman olacaksınız!

4. Uzun ömürlü kullanım: Tefal B55640 Titanyum 1X SimpleCook Izgara Tavası

Tefal tava kalite sıralamasına dâhil etmeden geçemeyeceğimiz bir diğer ürün de Tefal B55640 Titanyum 1X SimpleCook Izgara Tavası. PFOA, kurşun ve kadmiyum içermeyen güvenli kaplamasıyla ön plana çıkan tava, sebzeden ete kadar birçok farklı tariften en iyi sonuçları almanızı sağlar. Ergonomik sap tasarımı sayesinde rahat tutuş ve konforlu kullanım sunar. Hem iç hem dışında kullanılan kaplamasıyla zahmetsizce temizlenir. Siz de evinizde ideal büyüklükte ve ağırlıkta, kaliteli, uzun ömürlü bir ızgara tavasına ihtiyaç duyuyorsanız ürünü hiç zaman kaybetmeden denemelisiniz!

5. Mutfağınızın demirbaşı olacak: Tefal Family Day Tava

En ucuz Tefal tava seçeneklerinden olan Tefal Family Day Tava, çift taraflı dökme ağzı sayesinde hem sağ hem sol elini kullananlar için ideal bir çözüm sunar. 28 santimetre çapıyla yeterli porsiyonlarda bir pişirme performansı sergiler. Kızartmalardan sote yemeklerine, köfteden hamsiye kadar istediğiniz bütün tarifleri kolaylıkla yapabilmenize yardımcı olur. Dayanıklı materyallerden üretilmesi sayesinde uzun ömürlü kullanım olanağı oluşturur. Siz de kalitesi ve işlevselliğiyle âdeta mutfağınızın demirbaşı olacak tavayla kendi evinizin şefi olmaya hazır mısınız?

6. Her evin ihtiyacı: Tefal C38405 Titanyum 2X XL Intense Tava

Tefal C38405 Titanyum 2X XL Intense Tava sağlık için detaylı ve sıkı testlerden geçirilerek üretilir. 26 santimetrelik tavada geniş hacimli tasarımı sayesinde üç porsiyon yemek hazırlanabilir. Tefal'in standart kaplamalı tavalarına göre iki kat daha uzun ömürlü kullanım olanağı sunar. Mutfaktaki işlerinize pratiklik katacak ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacak ürün, 0,328 kilogramlık hafif tasarımıyla yemek pişirirken sizi zorlamaz. İki yıl garantili tavayı güvenle tercih edebilir ve gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Siz de profesyonellerin seçimi olan bu tavayla bir an önce tanışmalısınız.

7. İdeal derinlikte tasarım: Tefal C38440 Titanyum 1X XL Intense Izgara Tava

İdeal derinlikteki tasarımıyla öne çıkan Tefal C38440 Titanyum 1X XL Intense Izgara Tava, 60 yıllık tecrübe ve özenle üretilir. Izgara lezzetini homojen ısı dağılımıyla bir üst seviyeye taşır. Ergonomik tasarımı sayesinde benzer ızgara tavalarından ayrılır. Her evde olması gereken ürünü almaya karar verdiyseniz "Tefal tavanın ilk kullanımı nasıl olmalı?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Tavayı ilk kullanımdan önce bulaşık deterjanı ve sıcak suyla iyice yıkayın. Yıkama işleminden sonra ürünü kurulayarak birkaç damla yağ ile tavanın yüzeyini silin. Böylelikle tavanın kullanım ömrünü uzatmış olursunuz.

8. Geniş hacimli bir seçenek: Tefal C38508 XL Force Kızartma Tavası

Tam istediğiniz büyüklükte bir tava almak istiyor ve "Tefal tava ölçüsü nasıl alınır?" diye düşünüyorsanız tavanın merkezinden kenarına kadar olan uzunluğun iki katını alarak tava ölçüsü hesaplayabilirsiniz. Eğer geniş hacimli bir ürün arayışındaysanız 32 santimetre çapa sahip Tefal C38508 XL Force Kızartma Tavası tam size göre bir seçenek! Ürünün sıcaklık göstergeli tasarımı sayesinde tavanın ısınma derecesini anlık olarak takip edebilir ve tam kıvamında pişen yemekler hazırlayabilirsiniz. Uzun ömürlü sağlam tutma sapıyla tavayı konforlu bir şekilde, yıllar boyu kullanabilirsiniz.

9. Termal sinyal özelliği: Tefal D52210 Resist Intense Krep Tavası

Siz de kahvaltının yıldızları arasında incecik ve yumuşacık hazırlanan krepler olduğunu düşünüyorsanız Tefal D52210 Resist Intense Krep Tavası tam da ihtiyacınız olan ürün! Termal sinyal özelliğine sahip tava, optimum kızartma sıcaklığına ulaştığında eşit şekilde kırmızı olur. Böylelikle her kullanımda size mükemmel pişirme deneyimi sunar. En iyi Tefal tava yorumlarına sahip seçenekler arasında yer alan ürün, yapışmaz kaplaması sayesinde kolaylıkla temizlenir. 25 santimetre çapındaki tava, dayanıklı yapısı ve kaliteli işçiliğiyle uzun ömürlü kullanım imkânı tanır.

10. Bulaşık makinesinde yıkanabilir: Tefal B55655 Titanyum 1X SimpleCook Derin Üçgen Tava

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Tefal B55655 Titanyum 1X SimpleCook Derin Üçgen Tava, bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliği sayesinde kolay temizlik imkânı tanır. Derin tasarımı, içinde büyük porsiyonlarda yemek pişirebilmenizi sağlar. Difüzyon tabanıyla ocaktan aldığı ısıyı tüm yüzeye eşit şekilde dağıtır. Böylelikle homojen bir pişirme deneyimi sunar. Yapışmaz yüzeyiyle diyetleriniz için yiyeceklerinizi yağsız şekilde hazırlamanıza yardımcı olur. Ürünün 24 ay garantisi bulunur. Mutfakta harikalar yaratırken elinizin hemen altında pratik ve kullanışlı bir tava olsun istiyorsanız siz de Tefal tavayı tercih edebilirsiniz.