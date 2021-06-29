MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. En mutlu günü! Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam en sevdiği şeylere aynı anda kavuştu

En mutlu günü! Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam en sevdiği şeylere aynı anda kavuştu

29.06.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve müzisyen Şevval Sam, çok uzun süredir uzak kaldığı sahnelere dün döndü. Bu mutlu gününde oğlu Tarık Emir Tekin ve sevgilisi de onu yalnız bırakmadı.

En mutlu günü! Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam en sevdiği şeylere aynı anda kavuştu

Şevval Sam, çok uzun yıllardır hem oyunculuk hem de müzisyenlik yapan bir isim. İki işini de severek yapan ve başarıyla yürüten Şevval Sam, fenomen dizi "Yasak Elma"daki Ender karakteri sayesinde oyunculuk kariyerinin zirvesine çıktı. Öte yandan, türkü albümleri ve eğlenceli konserleriyle çok sevilen Şevval Sam, pandemi yüzünden müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Buna rağmen stüdyodan çıkmayan ve sürekli üretime devam eden ünlü isim, her fırsatta sahneleri ne kadar çok özlediğini anlatıyordu. Dün bu özlemi nihayet son buldu.

Araçta konser

Şevval Sam

İzmit'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında konser veren ve aylar sonra sahneye dönen Şevval Sam çok mutluydu. "Ne kadar özlemişim konserleri..." diyerek paylaşım yapan ünlü isim, dinleyicileri de epey coşturdu. "Araçta konser" olarak tasarlanan konserde çoğu izleyici Şevval Sam'ı araçta değil, sahne önüne gelerek dinledi.

Şevval Sam Tarık Emir Tekin

Şevval Sam'ı bu mutlu gününde oğlu Tarık Emir Tekin ve sevgilisi Sofia da yalnız bırakmadı. Böylece, ünlü şarkıcı hem uzun süredir göremediği oğluna hem de sahnelere kavuşmuş oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacını kızına devretti! Kendine hayran bıraktıTacını kızına devretti! Kendine hayran bıraktı
Ünlü siyasetçilerin gözdesi! Her birini tek tek hazırlıyorÜnlü siyasetçilerin gözdesi! Her birini tek tek hazırlıyor
Kıvanç Tatlıtuğ reklam çekimi için Adana'daKıvanç Tatlıtuğ reklam çekimi için Adana'da
Anahtar Kelimeler:
Şevval Sam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde bulundular

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde bulundular

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Sosyal medyada gündem olan dava için bakanlıktan açıklama

Sosyal medyada gündem olan dava için bakanlıktan açıklama

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.