En mutlu günü! Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam en sevdiği şeylere aynı anda kavuştu

Şevval Sam, çok uzun yıllardır hem oyunculuk hem de müzisyenlik yapan bir isim. İki işini de severek yapan ve başarıyla yürüten Şevval Sam, fenomen dizi "Yasak Elma"daki Ender karakteri sayesinde oyunculuk kariyerinin zirvesine çıktı. Öte yandan, türkü albümleri ve eğlenceli konserleriyle çok sevilen Şevval Sam, pandemi yüzünden müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Buna rağmen stüdyodan çıkmayan ve sürekli üretime devam eden ünlü isim, her fırsatta sahneleri ne kadar çok özlediğini anlatıyordu. Dün bu özlemi nihayet son buldu.

Araçta konser

İzmit'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında konser veren ve aylar sonra sahneye dönen Şevval Sam çok mutluydu. "Ne kadar özlemişim konserleri..." diyerek paylaşım yapan ünlü isim, dinleyicileri de epey coşturdu. "Araçta konser" olarak tasarlanan konserde çoğu izleyici Şevval Sam'ı araçta değil, sahne önüne gelerek dinledi.

Şevval Sam'ı bu mutlu gününde oğlu Tarık Emir Tekin ve sevgilisi Sofia da yalnız bırakmadı. Böylece, ünlü şarkıcı hem uzun süredir göremediği oğluna hem de sahnelere kavuşmuş oldu.

