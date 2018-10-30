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En önemli yerini çöpe atıyoruz! Avokado çekirdeği cildinize bakın nasıl fayda sağlıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
CİLT HABERLERİ  | 30.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

Avokadoyu yedikten sonra çekirdeğini çöpe mi atıyorsunuz? Muhtemelen cevabınız evet. Ancak sizin için derlediğimiz ve faydalarını öğrendiğimiz avokado çekirdekleri bakın cildinize ve sağlığınıza nasıl bir fayda sağlıyor.

En önemli yerini çöpe atıyoruz! Avokado çekirdeği cildinize bakın nasıl fayda sağlıyor

FAYDALI ÖZELLİKLER

Avokado çekirdekleri, bakteri ve mantar öldürücü özelliklere sahiptir. Yani zararlı mikroorganizmaları etkisiz hale getirebildikleri anlamına geliyor. Ek olarak, çekirdekler metabololizmayı çalıştıran vücudumuzun “kötü” kolesterolden kurtulmasına yardımcı olan saponinler içerir. Avokado çekirdeklerinin kozmetik ürün olarak kullanılması da şiddetle tavsiye ediliyor.

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NASIL HAZIRLANIYOR?

PEELİNG: Avokado çekirdeklerini önceden ısıtılmış fırında yaklaşık bir saat boyunca pişirin. Biraz ılındıktan sonra rendeleyin. Rendelenmiş çekirdeğin üzerine öğütülmüş kahve ve deniz tuzu ekleyin. Ve cildinize yumuşak hareketlerle uygulayın.

SİVİLCELERİ KURUTMAK İÇİN: Ilık su ve rendelenmiş çekirdekleri karıştırın daah iyi bir etki için birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin. Sivilcelerinizin üzerine uygulayın ve 4-6 dakika bekletin.

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YÜZ MASKESİ: Toz kil ve rendelenmiş çekirdeği karıştırın, biraz su ekleyin göz bölgesinden kaçınarak cildinize uygulayın. 15 dakika sonra yüzünüzü yıkayın ve nemlendirici bir krem sürün.

SAÇ BAKIMI İÇİN: Parlak saçlara sahip olmak ve kepeklerden kurtulmak için: çekirdeği rendeleyin ancak kavurmayın, çiğ kalsın. Hint yağı ile karıştırıp bir gün bekletin. Daha sonra karışımı kafa derinize sürüp ovun. Başınızı bir havluyla veya streç filmle sarıp bir saat bekletin ve iyice durulayın. Bu uygulamayı çok yağlı saçlar için önermiyoruz.

Antibakteriyel etkileri sayesinde, avokado çekirdekleri sivilce, yağlı saç ve kepekten kurtulmanızı sağlayacak.

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Eğer obezite, ateroskleroz (damar sertliği), kan basıncı, grip veya sindirim ile ilgili problemleriniz varsa rendelenmiş avakodo çekirdeklerinizi salatalarda, smoothilere ve diğer yemeklerde kullanabilirsiniz.


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