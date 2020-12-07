En pahalı 'ekmek!' 8 bin TL'lik baget çanta şaşkına çevirdi

İtalyan lüks moda evi Moschino, eşyalarınızın düzgünce sığması için uzun bir el çantası tasarladı.

Üzerinde altın kaplama Moschino logosu, dışı tamamen deri, kahverengi astarlı iç kısmı ve manyetik contası bulunan ve baget ekmek görünümünde tasarlanan çanta 8 bin TL'ye satışa çıktı.

En pahalı ekmek şeklinde yorumlar gelen çanta için, lüks moda evi şu açıklamada bulunuyor: 'Akşam yemeği için markete gittiğinizde Moschino çantanızla yürüyün.'

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen çantaya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle: 'Bunun için biraz jambon ve peynir gerekiyor. Markete başka bir çantayla gitmeyi düşünemezdim. Teşekkürler.'

İLK DEĞİL

Moschino, özellikle çantalar söz konusu olduğunda ilginç tasarımlarıyla biliniyor. İtalyan lüks moda evi aynı zamanda çakmak gibi görünen bir el çantası, bir dilim pasta ve pizza şeklindeki omuz çantasıyla da dikkat çekmişti.

