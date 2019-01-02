En temel testlerden biri! Sperm analizi bakın nasıl yapılıyor?

YAKLAŞIK YARISI ERKEK PARTNER KAYNAKLI

İnfertil çiftlerin bir kısmında bu durumun nedeni açıklanamamakla birlikte, belirlenebilen nedenlerin yaklaşık yarısı erkek partner kaynaklı olur.

İnfertil çiftin değerlendirilmesi sırasında kullandığımız temel testlerden biri olan 'Spermiogram' yani sperm analizi testi bu anlamda oldukça önemli.

Sperm analizi, erkek bireyin değerlendirilmesinde klinik muayene ile birlikte en öncelikli yöntem olarak kullanılır. Bir sperm analizi için, sizden öncelikle testten 2-5 gün öncesine kadar cinsel aktivitenizi kesmeniz istenecektir.

SEMEN ÖRNEĞİ

Daha sonra elde edilen semen örneğinin (sperm hücrelerini içeren yoğun sıvı) laboratuvar koşullarında bazı özellikleri incelenir.

Bu özellikler ışığında semen hacmi, sıvılaşma süresi pH değeri, toplam sperm sayısı, sperm hareketliliği, semen görünüm ve rengi, semen kokusu ve kıvamı, sperm hücrelerinin şekli, sperm konsantrasyonu ve gereği halinde numunedeki diğer hücreler ve spermlere karşı oluşmuş savunma hücrelerinin varlığı araştırılabilir.