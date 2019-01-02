En temel testlerden biri! Sperm analizi bakın nasıl yapılıyor?

YAKLAŞIK YARISI ERKEK PARTNER KAYNAKLI
İnfertil çiftlerin bir kısmında bu durumun nedeni açıklanamamakla birlikte, belirlenebilen nedenlerin yaklaşık yarısı erkek partner kaynaklı olur.
İnfertil çiftin değerlendirilmesi sırasında kullandığımız temel testlerden biri olan 'Spermiogram' yani sperm analizi testi bu anlamda oldukça önemli.
Sperm analizi, erkek bireyin değerlendirilmesinde klinik muayene ile birlikte en öncelikli yöntem olarak kullanılır. Bir sperm analizi için, sizden öncelikle testten 2-5 gün öncesine kadar cinsel aktivitenizi kesmeniz istenecektir.
SEMEN ÖRNEĞİ
Daha sonra elde edilen semen örneğinin (sperm hücrelerini içeren yoğun sıvı) laboratuvar koşullarında bazı özellikleri incelenir.
Bu özellikler ışığında semen hacmi, sıvılaşma süresi pH değeri, toplam sperm sayısı, sperm hareketliliği, semen görünüm ve rengi, semen kokusu ve kıvamı, sperm hücrelerinin şekli, sperm konsantrasyonu ve gereği halinde numunedeki diğer hücreler ve spermlere karşı oluşmuş savunma hücrelerinin varlığı araştırılabilir.
Bu detaylı analizler sonrasında, bireyde infertilite durumuna yol açabilecek problemler saptanabilir.
GEBELİK ŞANSI ARTABİLİR
Sperm kanallarındaki tıkanıklıklar ve gelişimsel bozuklukların yanı sıra sperm üretimi, hareketi ve şekil bozukluklarına neden olan enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi problemlerinin tanısı konulabilir.
Böylece uygun tedavi sonrası kendiliğinden gebelik şansı artabilir veya yardımla üreme tekniklerine geçilebilir.
Op. Dr. Tuba Gümüş
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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