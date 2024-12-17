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  4. En yakın arkadaşının kendisinden 22 yaş büyük amcasıyla sevgili oldu! "Tek hareketim aile dramı yarattım"

En yakın arkadaşının kendisinden 22 yaş büyük amcasıyla sevgili oldu! "Tek hareketim aile dramı yarattım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.12.2024 10:59
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TikTok'ta 'brookemcanelis' kullanıcı adıyla paylaşım yapan 33 yaşındaki Brooke isimli bir kadın kendisinden 22 yaş büyük sevgilisiyle ilişkilerine dair samimi itiraflarda bulundu. Sevgilisinin üniversite dönemindeki ev arkadaşının amcası olduğunu ifade eden Brooke, "Tek hareketim aile dramı yarattım" dedi.

En yakın arkadaşının kendisinden 22 yaş büyük amcasıyla sevgili oldu! "Tek hareketim aile dramı yarattım"

MYNET|DIŞ HABERLER Aralarındaki 22 yıllık yaş farkı nedeniyle sosyal medyada dikkatleri üzerlerine çeken Brooke ve Pat çiftinin son paylaşımı da çok konuşuldu. 6 yıl önce üniversite dönemlerinde üniversitedeki ev arkadaşı aracılığıyla Pat ile tanıştığını anlatan Brooke, "22 yaş fark olan bir adamla çıkarsanız, parmağınızı bile kıpırdatmanıza gerek kalmaz. Çünkü bir aile dramı kendiliğinden oluşur. O dönemdeki en yakın arkadaşım onun yeğeni. Ona sevgiyle 'üvey amca' diye sesleniyordum" dedi.

AİLESİNDEN TEPKİLER GECİKMEDİ

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Annesinin başlarda tepki göstermesine rağmen ilişkilerine ısındığını ve özellikle ikiz kız kardeşi ile Pat'in çok iyi anlaştığını dile getiren Brooke, "Pat'in ailesi bana karşı çok sıcak değil. Özellikle ilk tanıştığımda 12 yaşında şimdi 18 yaşında olan kızı. Bana yavaş yavaş ısınmaya başladı" diye konuştu.

İkilinin ilişkilerine dair sosyal medyadan yorumlar gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kızlarının kolay kolay alışamamasının sebebi eski sevgililer" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gerçek bir hissiyat" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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