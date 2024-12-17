En yakın arkadaşının kendisinden 22 yaş büyük amcasıyla sevgili oldu! "Tek hareketim aile dramı yarattım"

MYNET|DIŞ HABERLER Aralarındaki 22 yıllık yaş farkı nedeniyle sosyal medyada dikkatleri üzerlerine çeken Brooke ve Pat çiftinin son paylaşımı da çok konuşuldu. 6 yıl önce üniversite dönemlerinde üniversitedeki ev arkadaşı aracılığıyla Pat ile tanıştığını anlatan Brooke, "22 yaş fark olan bir adamla çıkarsanız, parmağınızı bile kıpırdatmanıza gerek kalmaz. Çünkü bir aile dramı kendiliğinden oluşur. O dönemdeki en yakın arkadaşım onun yeğeni. Ona sevgiyle 'üvey amca' diye sesleniyordum" dedi.

AİLESİNDEN TEPKİLER GECİKMEDİ

Annesinin başlarda tepki göstermesine rağmen ilişkilerine ısındığını ve özellikle ikiz kız kardeşi ile Pat'in çok iyi anlaştığını dile getiren Brooke, "Pat'in ailesi bana karşı çok sıcak değil. Özellikle ilk tanıştığımda 12 yaşında şimdi 18 yaşında olan kızı. Bana yavaş yavaş ısınmaya başladı" diye konuştu.

İkilinin ilişkilerine dair sosyal medyadan yorumlar gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kızlarının kolay kolay alışamamasının sebebi eski sevgililer" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gerçek bir hissiyat" yorumunda bulundu.