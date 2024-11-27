Yaşayan Nostradamus Athos Salome gözünü Kraliyet Ailesi'ne çevirdi! Kate Middleton'u uyardı: "Kemiklerine iyi bak"

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilyalı medyum Athos Salome geleceğe dair öngörüleri sayesinde "yaşayan Nostradamus" lakabıyla tüm dünyada anılmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs pandemisini ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilen kahinin 2025 öngüleri de sosyal medya tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Dünyayı ilgilendiren öngürülerinin öncesinde kahin Salome, Kate Middleton için cesur bir dönüşüm öngörüsünde bulundu.

GÖZLERDEN UZAKLAŞMIŞTI

Galler Prensesi Kate Middleton, Ocak ayında The London Clinic'te geçirdiği büyük ameliyatın ardından dün kamuoyunun gözünden uzak kalmıştı. Kraliyet Ailesi'nden yapılan açıklamada Kate Middleton'un kanser hastalığına ve tedavi süreci kısaca anlatılmıştı. Geleceğin tahmincisi Athos, 2025'te önemli bir yıl geçirecek olan Galler Prensesi'ne "kemiklerine iyi bak" çağrısında bulundu.

"YENİ BAKIŞ AÇILARI ORTAYA ÇIKACAK"

Daily Star'a konuşan medyum Salome, "Düşes, hayatınızda bir dönüşüm ve yenilenme döneminden geçmek üzeresiniz. Bu sizi 2025 yılına hazırlayacak. Bu dönemde, gelişiminize artık katkıda bulunmayan eski deneyimler ve kalıplar geride kalacak. Derin bir tefekkürden sonra yeni bakış açıları ve fırsatlar ortaya çıkacak. Tekrar ediyorum, kemiklerinize iyi bakın;onlar vücudunuzun destekleyici yapılarıdır" dedi.