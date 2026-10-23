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En yakın arkadaşınla bir kahve ikilisi olsaydınız ne olurdunuz?

Bazı arkadaşlıklar vardır, iki tarafın da huyu suyu birbirinin kopyasıdır. Bazılarında ise dışarıdan bakanlar iki zıt insanın nasıl bu kadar iyi anlaştığına bir türlü akıl sır erdiremez. Peki senin en yakın arkadaşınla olan ilişkin hangisine daha yakın? Aranızdaki muhabbete göre bir kahve ikilisi olsaydınız ne olurdunuz söylüyoruz!

En yakın arkadaşınla bir kahve ikilisi olsaydınız ne olurdunuz?

En güzel ikili!

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Başlamadan önce şunu soralım: Bu testi en yakın arkadaşınla birlikte mi çözeceksiniz?

Başlamadan önce şunu soralım: Bu testi en yakın arkadaşınla birlikte mi çözeceksiniz?
Önce ben çözeceğim elbette!
Valla çözüp sadece sonucu ona söylemeyi düşünüyorum.
Hayır ama eğer benden habersiz bu testi çözerse artık arkadaşım değil demektir...
Evet beraber çözeceğiz.
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Şimdi başlayabiliriz! En yakın arkadaşınla ne zamandır arkadaşsınız?

Şimdi başlayabiliriz! En yakın arkadaşınla ne zamandır arkadaşsınız?
10 seneyi devirdik.
Birkaç yıl oldu.
5 seneden fazla.
Birkaç ay.
Çocukluğumdan beri arkadaşım o benim. 💖
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Kahvelerinizi genelde nerede içiyorsunuz diye sorsak?

Kahvelerinizi genelde nerede içiyorsunuz diye sorsak?
Genelde dışarıda içiyoruz.
Ya onun evinde ya da benim evimde içiyoruz.
Görüntülü konuşmayı açıp beraber kahve demliyoruz.
Valla bu şıkların hepsini yapıyoruz.
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Sence senin arkadaşın kafeinli kahve mi yoksa kafeinsiz mi?

Kesinlikle kafeinli.
Kafeinsiz biri o.
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Güzel! En son kaç gün önce beraber kahve içtiniz?

Güzel! En son kaç gün önce beraber kahve içtiniz?
Çeyrek asır geçti...
Birkaç saat önce.
Birkaç gün oldu.
Şu an içiyoruz desem?
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İkinizin karakteri dışarıdan bakıldığında nasıl görünüyor?

İkinizin karakteri dışarıdan bakıldığında nasıl görünüyor?
İkimiz de çok net ve dobra insanlarız, ne düşünüyorsak anında söyleriz.
Birimiz çok sakin ve uyumluyken diğerimiz daha tez canlı ve hareketlidir.
İkimiz de çok enerjik ve konuşkanız, girdiğimiz ortamda hemen dikkat çekeriz.
İkimiz de kendi halindeyizdir, gürültüden ve karmaşadan uzak durmayı severiz.
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Tam şu an onunla beraber kahve içmek istediğin bir masa seç!

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Son soru: Gün içinde birbirinizle mesajlaşma trafiğiniz nasıldır?

Son soru: Gün içinde birbirinizle mesajlaşma trafiğiniz nasıldır?
Sadece önemli bir şey olduğunda net mesajlar atarız.
Sabahtan akşama kadar her anımızı birbirimize yazarız.
Gün boyu birbirimize komik videolar göndeririz sadece.
Günlerce yazışmasak bile buluşunca kaldığımız yerden devam ederiz.
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Philips Yaşam Kategorisi Philips Kahve Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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