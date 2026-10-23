En yakın arkadaşınla bir kahve ikilisi olsaydınız ne olurdunuz?

1/8
Başlamadan önce şunu soralım: Bu testi en yakın arkadaşınla birlikte mi çözeceksiniz?
Önce ben çözeceğim elbette!
Valla çözüp sadece sonucu ona söylemeyi düşünüyorum.
Hayır ama eğer benden habersiz bu testi çözerse artık arkadaşım değil demektir...
2/8
Şimdi başlayabiliriz! En yakın arkadaşınla ne zamandır arkadaşsınız?
Çocukluğumdan beri arkadaşım o benim. 💖
3/8
Kahvelerinizi genelde nerede içiyorsunuz diye sorsak?
Genelde dışarıda içiyoruz.
Ya onun evinde ya da benim evimde içiyoruz.
Görüntülü konuşmayı açıp beraber kahve demliyoruz.
Valla bu şıkların hepsini yapıyoruz.
4/8
Sence senin arkadaşın kafeinli kahve mi yoksa kafeinsiz mi?
5/8
Güzel! En son kaç gün önce beraber kahve içtiniz?
6/8
İkinizin karakteri dışarıdan bakıldığında nasıl görünüyor?
İkimiz de çok net ve dobra insanlarız, ne düşünüyorsak anında söyleriz.
Birimiz çok sakin ve uyumluyken diğerimiz daha tez canlı ve hareketlidir.
İkimiz de çok enerjik ve konuşkanız, girdiğimiz ortamda hemen dikkat çekeriz.
İkimiz de kendi halindeyizdir, gürültüden ve karmaşadan uzak durmayı severiz.
8/8
Son soru: Gün içinde birbirinizle mesajlaşma trafiğiniz nasıldır?
Sadece önemli bir şey olduğunda net mesajlar atarız.
Sabahtan akşama kadar her anımızı birbirimize yazarız.
Gün boyu birbirimize komik videolar göndeririz sadece.
Günlerce yazışmasak bile buluşunca kaldığımız yerden devam ederiz.