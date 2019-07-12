Endometriozis semptomları hakkında bilmeniz gerekenler

Bu semptomlar endometriozisin göstergesi olabileceği gibi, başka hastalıkların da göstergesi olabilirler. Bu semptomlardan herhangi biri sizde varsa, bir an önce doktorunuza başvurunuz. Ağrının miktarı durumunuzun ciddiyeti hakkında bilgi vermez. Örneğin, az ağrısı olan kadınların durumu ciddi; çok ağrısı olan kadınların durumu hafif olabilmektedir. HİÇBİR BELİRTİ GÖRÜLMEYEBİLİR Bazı endometriozisli kadınlarda hiçbir belirti görülmeyebilir. Hatta hamile kalamadıkları için doktora gittiklerinde bile endometriozisi olduğunu anlayan kadınlar da mevcuttur. Kısırlık problemi olan kadınların üçte birinde endometriozis vardır. Hamilelik sırasında endometriozis semptomları hafiflemektedir. Aslında, endometriozis hafifletmek amacıyla kullanılan çoğu ürün, hamileliğin hormonal etkilerine dayanmaktadır. DOĞRUDAN TEŞHİS MÜMKÜN MÜ? Teşhis doktorunuz pelvik muayene esnasında normal olmayan bir şeylerden şüphelenebilir. Endometriozise doğrudan teşhis koymanın tek yolu vücudun içine bakmaktır. Bu da genellikle laparoskopi ile yapılır. Laparoskopi genellikle genel anestezi altında yapılır.

Doktor göbek hizasından küçük bir kesi yapar. Laparoskopi sayesinde doktorunuz pelvik organlarınızı inceleme fırsatı bulur. Bu sayede endometriozisin boyutu konusunda yorum yapabilir. Bazen bu prosedür sırasında küçük bir doku alınır, buna biyopsi denir. Alınan donunun laboratuvarda incelenmesi teşhis için önemlidir. Endometriozis aynı zamanda laparoskopi ile de tedavi edilebilir. Eğer prosedür esnasında endometriyal doku bulunursa, doktorunuz bunu almayı tercih edebilir. TEDAVİ AĞRININ AZALMASINI SAĞLAYABİLİR Tedavi endometriozisin tedavisi semptomlarınıza ve çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinize bağlıdır. İlaç, ameliyat veya ikisi ile birden de tedavi edilebilir. Semptomlar geri gelebileceği gibi, tedavi ağrının azalmasını sağlayabilir. İlaçla tedavi ağrıyı azaltmak için hormon tedavisi uygulanabilir. Hormonlar endometriyal dokunun büyümesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. En çok kullanılan hormon tedavileri arasında; doğum kontrol hapları, gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonistleri, progestin ve danazoldur. Fakat birçok kadın ilaçla tedavi yöntemi ile ağrılarından kurtulamamaktadır; çünkü ilaçlar, ağrıya sebebiyet veren adezyonları veya yara dokusunu ortadan kaldırmaz.