Endometriozis semptomları hakkında bilmeniz gerekenler

Bu semptomlar endometriozisin göstergesi olabileceği gibi, başka hastalıkların da göstergesi olabilirler. Bu semptomlardan herhangi biri sizde varsa, bir an önce doktorunuza başvurunuz.
Ağrının miktarı durumunuzun ciddiyeti hakkında bilgi vermez. Örneğin, az ağrısı olan kadınların durumu ciddi; çok ağrısı olan kadınların durumu hafif olabilmektedir.
HİÇBİR BELİRTİ GÖRÜLMEYEBİLİR
Bazı endometriozisli kadınlarda hiçbir belirti görülmeyebilir. Hatta hamile kalamadıkları için doktora gittiklerinde bile endometriozisi olduğunu anlayan kadınlar da mevcuttur. Kısırlık problemi olan kadınların üçte birinde endometriozis vardır.
Hamilelik sırasında endometriozis semptomları hafiflemektedir. Aslında, endometriozis hafifletmek amacıyla kullanılan çoğu ürün, hamileliğin hormonal etkilerine dayanmaktadır.
DOĞRUDAN TEŞHİS MÜMKÜN MÜ?
Teşhis doktorunuz pelvik muayene esnasında normal olmayan bir şeylerden şüphelenebilir. Endometriozise doğrudan teşhis koymanın tek yolu vücudun içine bakmaktır. Bu da genellikle laparoskopi ile yapılır. Laparoskopi genellikle genel anestezi altında yapılır.
Doktor göbek hizasından küçük bir kesi yapar. Laparoskopi sayesinde doktorunuz pelvik organlarınızı inceleme fırsatı bulur. Bu sayede endometriozisin boyutu konusunda yorum yapabilir. Bazen bu prosedür sırasında küçük bir doku alınır, buna biyopsi denir. Alınan donunun laboratuvarda incelenmesi teşhis için önemlidir.
Endometriozis aynı zamanda laparoskopi ile de tedavi edilebilir. Eğer prosedür esnasında endometriyal doku bulunursa, doktorunuz bunu almayı tercih edebilir.
TEDAVİ AĞRININ AZALMASINI SAĞLAYABİLİR
Tedavi endometriozisin tedavisi semptomlarınıza ve çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinize bağlıdır. İlaç, ameliyat veya ikisi ile birden de tedavi edilebilir. Semptomlar geri gelebileceği gibi, tedavi ağrının azalmasını sağlayabilir.
İlaçla tedavi ağrıyı azaltmak için hormon tedavisi uygulanabilir. Hormonlar endometriyal dokunun büyümesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. En çok kullanılan hormon tedavileri arasında; doğum kontrol hapları, gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonistleri, progestin ve danazoldur. Fakat birçok kadın ilaçla tedavi yöntemi ile ağrılarından kurtulamamaktadır; çünkü ilaçlar, ağrıya sebebiyet veren adezyonları veya yara dokusunu ortadan kaldırmaz.
İlaçla tedavi her kadına uygun bir yöntem değildir. Birçok ilaçta hormon tedavisi ile ilgili bazı yan etkiler de mevcuttur. Yine de bazı kadınlar ağrının geçmesini ilaçların yan etkilerine tercih ederler.
Doğum kontrol hapları: Doğum kontrol hapları sıklıkla endometriozis semptomları için hastaya reçete edilmektedir. Bu haplarda var olan hormon adet döngüsünün düzenliliğini; ağrısız ve kısa geçmesini sağlar. Doğum kontrol haplarının endometriozisi küçülttüğü veya doğurganlığı arttırdığı konusunda bir kanıt bulunmamaktadır.
GnRH agonistleri: GnRH menstural döngüyü kontol altında tutmaya yarayan bir hormondur. GnRH agonistleri insandaki GnRHa benzer nitelikte olan ilaçlardır ama çoğu zaman doğal içerikten daha kuvvetlidirler. GnRH agonistleri yumurtalıkları devre dışı bırakarak östrojen seviyesini düşürürler. Bu prosedür, menopoza benzer geçici bir süreç yaratır.
GnRH agonistleri iğne ile, bir implant ile veya burun spreyi vasıtasıyla ile verilebilirler. Genellikle endometriozis yamaları küçülür ve ağrı hafifler. GnRH cinsel ilişki sırasındaki ağrının da ortadan kalkmasına yardımcı olur. GnRH kullanan kadınlarda sıcak basmaları, baş ağrıları ve vajinal kuruluk olabilmektedir.
GnRH ile tedavi genelde 6 ay civarında sürer. GnRH kullanımınız bittikten 6-10 hafta sonra tekrar adet görmeye başlarsınız. Endometriozis semptomları, GnRH kullanmış özellikle de semptomları şiddetli olan kadınların yarısında, tekrar ortaya çıkabilmektedir.
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı
www.fatihsendag.com
Facebook: @profdrfatihsendag
Instagram: @prof.dr.fatihsendag
YouTube-Prof. Dr. Fatih Şendağ
Okuyucu Yorumları 0 yorum