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Endonezya'da kan donduran anlar! Kendini patlatmış

28.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'daki Gereja Katolik Kilisesi'ne bombalı saldırı düzenlendi. 14 kişinin yaralandığı patlama saniye saniye kameralara yansıdı.

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar'da yerel saatle 10.30'da Pazar ayini sırasında Gereja Katolik Kilisesi'ne yönelik motosikletli intihar saldırısı düzenlendi.Makassar polisi tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

İNTİHAR BOMBASICI ÖLDÜ

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken intihar bombacısının ise öldüğü kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Patlamanın etkisiyle kilisede hasar meydana geldi. Kilisenin tamamen boşaltıldığı ve olay yerinin güvenlik çemberine alındığı belirtildi.

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Endonezya

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