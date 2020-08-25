Endonezya yakınlarında keşfedilen 'süper devasa' deniz böceği görenleri dehşete düşürdü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın da üzerinde bulunduğu Cava adası yakınlarında bilim insanlarının yaptığı araştırma dalışlarında yeni türler keşfedildi. Aralarında yer alan "süper dev" izopod türü bilim tarafından bilinen en büyük izopodlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Bilim insanlarının yeni keşfettiği kabuklu izopod görenleri dehşete düşürdü. Şimdiye kadar bilinen izopodların genellikle 1,27 santimetre boyutunda olmaktadır. Bilim adamlarının Endonezya'nın derin sularında yaşayan, özellikle de çok korkutucu görünen yeni türü keşfettiklerini fark ettiklerinde şaşkına döndükleri belirtildi.

2018 Güney Java Derin Deniz Biyoçeşitliliği Gezisi sırasında yapılan keşif, gezinin Instagram sayfasından duyuruldu. Şimdiye kadar bulunan en büyük dev izopodlar arasında yer alan dev canlının erkek olduğu belirtildi. Keşif ekibinde bulunan Helen Wong, "Bu yeni türün tanımlanması, okyanuslar hakkında ne kadar az şey bildiğimizin bir göstergesidir" dedi ve "Bölgemizin derin denizinde biyolojik çeşitlilik açısından keşfedilecek daha çok şey var." diye sözlerine ekledi.





