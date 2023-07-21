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  4. Engel olamadığı bir şekilde devamlı kilo alıyordu! Nedeni yumartalık kistiymiş...Doktorlar bile şaşkına döndü

Engel olamadığı bir şekilde devamlı kilo alıyordu! Nedeni yumartalık kistiymiş...Doktorlar bile şaşkına döndü

21.07.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’ta engel olamadığı bir şekilde devamlı kilo alan bir kadının yumurtalıklarında Fransız buldoğunun ağırlığına yakın bir kist oluşturduğu tespit edildikten sonra ameliyata alındı. Doktorlar kitlenin büyüklüğü ve ağırlığı karşısında şaşkına döndü.

Tayland’ta ismi açıklanmayan bir kadın hasta kilo almasını engelleyemediğini fark edince hastaneye gitti. Kasık bölgesinde dayanılmaz bir ağrı hisseden kadın acilen ameliyata alındı. Doktorlar kadının yumurtalıklarından 24 cm büyüklüğünde ve 9 kilogram ağırlığında bir kist çıkarttı.

DOKTORLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

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Tayland'ın kuzeydoğusundaki Bueng Kan Hastanesi'nden bir doktor Facebook'tan yaptığı paylaşımda, “İlk başta hastanın fazla kilosu olduğunu düşündüm ancak kontrol edince karın bölgesinde bir sertlik hissettim. Sağ yumurtalıkta yaklaşık 24x34cm boyutlarında bir su torbası (kist) olduğu tespit edildi. Bu gerçekten çok büyüktü” dedi.

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kist Tayland

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