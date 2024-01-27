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Engin Öztürk üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı! Herkes aynı şeyi sordu! 'Kim çekti?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 15:53 | Son Güncelleme:
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Engin Öztürk son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Üstsüz karesini paylaşan Öztürk'ün o karesine yorum yağdı.

Engin Öztürk üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı! Herkes aynı şeyi sordu! 'Kim çekti?'

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Yüksek Sosyete, Yüzleşme, Doğduğun Ev Kaderindir, Annenin Sırrıdır Çocuk ve Sıfırıncı Gün gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Engin Öztürk yakışıklılığıyla da adından söz ettiriyor.

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Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olan ünlü oyuncu bu defa son pozuyla olay oldu.

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Üstsüz bir pozunu Instagram sayfasında yayınlayan Engin Öztürk'ün bu karesine kısa sürede yorum yağdı.

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Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafı gören herkes 'Kim çekti?' diye sordu. Ünlü isme; 'Bu gerçek mi?', 'Harika görünüyor', 'Olaysın' gibi yorumlar yapıldı.

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