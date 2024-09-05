Engin Polat-Dilan Polat davasında 2. gün! Ağlayarak salonu terk etti

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat, yargılandıkları dava Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

Davanın ikinci gününde Dilan Polat bu sefer beyazlar içinde salona geldi. SEGBİS ile duruşmaya katılan Engin Polat’ın sürekli olarak kameraya el sallayarak eşi Dilan Polat’la iletişim kurma çabası gözlerden kaçmadı.

Duruşma sırasında sanıkların mahkeme salonundaki rahat tavırları, sık sık salonu terk etmeleri ve cep telefonlarıyla mesajlaşmaları gazetecilerin dikkatini çekti.

Duruşmanın ilk saatlerinde Dilan Polat ağlayarak duruşma salonun da terk etti. Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Polat zor yürüyerek salondan çıktı. Ancak kısa süre sonra salona dönen fenomenin stresli halleri de dikkat çekti.

Sanıkların tümü, kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kanunlarına muhalefet suçlamalarını reddetti. Dilan Polat’ın sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddialarına karşı savunma yapan sosyal medya uzmanları da bu suçlamaları yalanladı.