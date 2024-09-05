MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Engin Polat-Dilan Polat davasında 2. gün! Ağlayarak salonu terk etti

Engin Polat-Dilan Polat davasında 2. gün! Ağlayarak salonu terk etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.09.2024 15:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın ikinci günü de sosyal medyada gündem oldu. Dilan Polat, duruşmanın ilk saatlerinde gözyaşları içinde mahkeme salonunu terk etti. Eşini görmek için çabalayan Polat'a dair detaylar sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.

Engin Polat-Dilan Polat davasında 2. gün! Ağlayarak salonu terk etti

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat, yargılandıkları dava Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

Davanın ikinci gününde Dilan Polat bu sefer beyazlar içinde salona geldi. SEGBİS ile duruşmaya katılan Engin Polat’ın sürekli olarak kameraya el sallayarak eşi Dilan Polat’la iletişim kurma çabası gözlerden kaçmadı.

Duruşma sırasında sanıkların mahkeme salonundaki rahat tavırları, sık sık salonu terk etmeleri ve cep telefonlarıyla mesajlaşmaları gazetecilerin dikkatini çekti.

Duruşmanın ilk saatlerinde Dilan Polat ağlayarak duruşma salonun da terk etti. Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Polat zor yürüyerek salondan çıktı. Ancak kısa süre sonra salona dönen fenomenin stresli halleri de dikkat çekti.

fhfgj

Sanıkların tümü, kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kanunlarına muhalefet suçlamalarını reddetti. Dilan Polat’ın sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddialarına karşı savunma yapan sosyal medya uzmanları da bu suçlamaları yalanladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
engin polat
En Çok Okunan Haberler
Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

Karısına uyuşturucu madde vererek 10 yıl boyunca 72 erkeğin tecavüz etmesine izin verdi

Karısına uyuşturucu madde vererek 10 yıl boyunca 72 erkeğin tecavüz etmesine izin verdi

14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

Teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu! MSB'den açıklama

Teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu! MSB'den açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.