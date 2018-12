Enis Arıkan'dan O Ses Türkiye'yi sallayan performans! Every Way That I Can şarkısıyla yıktı geçti!

Ünlü oyuncu Enis Arıkan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Eurovision'da birincilik getiren Every Way That I Can şarkısını seslendirdi. Arıkan, başarılı performansı sonucu jüri tarafından paylaşılamadı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Eurovision'da birincilik getiren Every Way That I Can şarkısını O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında seslendiren ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medyada çok konuşuldu. Enis Arıkan sosyal medya hesabından kendi performansını izlediği anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Enis Arıkan'ın performansına takipçileri de sessiz kalmadı. Enis Arıkan'ın birçok takipçisi performansı beğendiklerini yorumlarıyla belli etti.

HADİSE'Yİ SEÇTİ

Ünlü oyuncu Enis Arıkan Seda Sayan ile Hadise arasından kaldı. Arıkan çalışmak istediği jüri üyesi olarak Hadise'yi seçti.