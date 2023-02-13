Enkaz altından cansız bedeni çıkartıldı... Genç Emir'in çektiği son görüntü yürekleri dağladı! "Enkazınla kaldım ben bu beter acılarla"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkılan binalarda bir yandan arama-kurtarma çalışmaları yürütülürken, diğer yandan enkazdan çıkartılan cenazeler memleketlerine gönderilmeye devam ediliyor.

CANSIZ BEDENİ DEPREMİN 7’NCİ GÜNÜNDE ÇIKARILDI! ANNESİ VE İKİ KARDEŞİ İSE HALA ENKAZ ALTINDA

Diyarbakır'da depreme yakalanan Emir Çetiner (20), annesi Hacire Çetiner ve iki kardeşi; Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria Sitesi'nde enkaz altında kaldı. Sitede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan Emir Çetiner’in cansız bedeni depremin 7’nci gününde çıkarıldı. Annesi ve iki kardeşi ise hala enkaz altında.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Anne ve iki çocuğuna arama-kurtarma ekipleri tarafından ulaşılmaya çalışılırken, Emir’in cenazesi annesinin doğup büyüdüğü Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildi.

YÜREK DAĞLAYAN GÖRÜNTÜ! "ENKAZINLA KALDIM BEN BU BETER ACILARLA"

Emir Çetiner'in çektiği son videoda dile getirdiği "Enkazınla kaldım ben bu beter acılarla" sözleri ise yürekleri dağladı.

(İHA)

