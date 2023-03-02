Enkazın altında 22 gün sonra sağ olarak kurtulmuştu! Amerika basını onu konuşuyor

Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Dördüncü derece alarm verilmesinden sonra dünyadan insani, gıda, tibbi ve arama-kurtarma yardımları adeta yağmıştı.

Deprem bölgesinde 1 hafta boyunca arama-kurtarma çalışmaların katılan ekipleri takip eden yabancı basın Türkiye’den hâlâ bir an olsun gözlerini ayırmıyor. Son olarak Hatay’da depremin 22. gününde enkazdan sağ olarak kurtulan Aleks isimli köpeği New York Post haberleştirdi.

HAYATTA KALMAYI BAŞARDI

Aleks’in mucize kurtuluş hikayesine yer veren New York Post, depremzedeler için geçici barınma yeri keşfine çıkan ekipler tarafından köpeğin sesinin duyulduğunu ve 1.5 saat süren kurtarma çalışmasıyla Aleks’in enkazın altından sağ bir şekilde çıkartıldığını belirtti.