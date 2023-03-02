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Enkazın altında 22 gün sonra sağ olarak kurtulmuştu! Amerika basını onu konuşuyor

02.03.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’yle birlikte dünyayı da yasa boğmuştu. Dünya basını Türkiye’deki deprem bölgelerini yakından takip ederken arama-kurtarma çalışmaları sırasındaki mucizeleri de manşetlerine taşımıştı. Antakya’da depremlerde yıkılan binanın enkazından 22 gün sonra canlı kurtarılan "Aleks" isimli köpek Amerikan basınının ilgisini çekmeyi başardı.

Enkazın altında 22 gün sonra sağ olarak kurtulmuştu! Amerika basını onu konuşuyor

Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Dördüncü derece alarm verilmesinden sonra dünyadan insani, gıda, tibbi ve arama-kurtarma yardımları adeta yağmıştı.

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Deprem bölgesinde 1 hafta boyunca arama-kurtarma çalışmaların katılan ekipleri takip eden yabancı basın Türkiye’den hâlâ bir an olsun gözlerini ayırmıyor. Son olarak Hatay’da depremin 22. gününde enkazdan sağ olarak kurtulan Aleks isimli köpeği New York Post haberleştirdi.

HAYATTA KALMAYI BAŞARDI

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Aleks’in mucize kurtuluş hikayesine yer veren New York Post, depremzedeler için geçici barınma yeri keşfine çıkan ekipler tarafından köpeğin sesinin duyulduğunu ve 1.5 saat süren kurtarma çalışmasıyla Aleks’in enkazın altından sağ bir şekilde çıkartıldığını belirtti.

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