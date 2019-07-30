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Epic Games Store Cloud Save özelliğine çok yakında kavuşacak

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TEKNOLOJİ  | 30.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

Fortnite’ın yaratıcısı Epic Games, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir karar ile Steam’e rakip olmak için Epic Games Store’u duyurmuştu. Oyun fiyatlarını oldukça uygun tutan Epic Games, bir de Metro Exodus gibi bazı oyunları süreli bir şekilde kendi platformuna özel yaparak, rakibine büyük bir çalım atmıştı.

Epic Games Store Cloud Save özelliğine çok yakında kavuşacak

Her hafta düzenli olarak oldukça iyi yapımları ücretsiz olarak dağıtan Epic Games, bugün de Cloud Save özelliğini duyurdu.
Cloud Save özelliği isminden de anlayacağınız gibi bulut tabanlı bir sistem. Oyuncular şimdilik bu hafta ücretsiz olarak sunulan Moonlighter ve This War of Mine oyunlarında bu özelliğin aktif olduğunu söylüyor. Epic Games cephesinden gelen açıklamaya göre Cloud Save özelliği kademe kademe olarak diğer oyunları da kapsayacak.

Cloud Save sayesinde tüm kayıt dosyalarınız Xbox One’da olduğu gibi üyeliğinizde saklanacak. Bilgisayarınıza bir şey olması durumunda üyeliğiniz ile uygulamaya giriş yaparak kayıt dosyalarınızı anında geri yükleyebileceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cloud save Epic Games Store

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