Epic Games Store'da yılbaşı indirimleri başladı

Epic Games Store 2019 Yılbaşı Tatili İndirimlerinde öne çıkan oyunlar şöyle:

· Borderlands 3 - yüzde 35 indirim - 200,85 TL

· Metro Exodus - yüzde 50 indirim - 124,50 TL

· The Walking Dead: The Telltale Definitive Series - yüzde 50 indirim - 39,50 TL

· Ancestors The Humankind Odyssey - yüzde 50 indirim - 114,50 TL

· The Division 2 - yüzde 75 indirim - 77,25 TL

· The Sinking City - yüzde 40 indirim - 59,40 TL

İndirimler boyunca toplam 12 ücretsiz oyun da verilecek. Bu oyunların ilki Into the Breach oldu.

