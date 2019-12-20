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Epic Games Store'da yılbaşı indirimleri başladı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Epic Games Store 2019 Yılbaşı Tatili İndirimlerini başlattı! Epic Games'in bütün kullanıcılara 60 TL kupon verdiği indirimlerde birçok oyun uygun fiyatlardan alınabiliyor.

Epic Games Store'da yılbaşı indirimleri başladı

Epic Games Store 2019 Yılbaşı Tatili İndirimlerinde öne çıkan oyunlar şöyle:

· Borderlands 3 - yüzde 35 indirim - 200,85 TL
· Metro Exodus - yüzde 50 indirim - 124,50 TL
· The Walking Dead: The Telltale Definitive Series - yüzde 50 indirim - 39,50 TL
· Ancestors The Humankind Odyssey - yüzde 50 indirim - 114,50 TL
· The Division 2 - yüzde 75 indirim - 77,25 TL
· The Sinking City - yüzde 40 indirim - 59,40 TL

İndirimler boyunca toplam 12 ücretsiz oyun da verilecek. Bu oyunların ilki Into the Breach oldu.

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Epic Games Epic Games Store Epic Games Store 2019 Yılbaşı Tatili İndirimleri indirim pc

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