Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları belli oldu!

Ücretsiz oyun veren Epic Games, bir gelenek haline gelen bu devam ettiriyor. Daha önce Rockstar Games'in aksiyon-macera türündeki ünlü oyunu GTA 5'i ücretsiz olarak oyunculara sunan Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları ise belli oldu.

İŞTE EPIC GAMES'İN BU HAFTAKİ ÜCRETSİZ OYUNLARI

Epic Games ücretsiz oyunları kapsamında bu hafta 2 farklı oyun oyunculara hediye ediliyor. Bu oyunlar oldukça dikkat çekici görünüyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları ise şöyle sıralanıyor:

Godfall Challenger Edition

Prison Architect

OYUNLAR İÇİN SÜRE NE ZAMAN DOLUYOR?

Epic Games'in ücretsiz oyunları Godfall Challenger Edition ve Prison Atchitect'i 16 Aralık 2021 TSİ 19:00'a kadar Epic Games kütüphanenize eklemeniz mümkün. Bu noktada söz konusu tarih ve saate kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde, oyunların sonsuza dek kütüphanenizde kalacaklarını ekleyelim.

