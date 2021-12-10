Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları belli oldu!

Ücretsiz oyun veren Epic Games, bir gelenek haline gelen bu devam ettiriyor. Daha önce Rockstar Games'in aksiyon-macera türündeki ünlü oyunu GTA 5'i ücretsiz olarak oyunculara sunan Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları ise belli oldu.
Epic Games ücretsiz oyunları kapsamında bu hafta 2 farklı oyun oyunculara hediye ediliyor. Bu oyunlar oldukça dikkat çekici görünüyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları ise şöyle sıralanıyor:
Epic Games'in ücretsiz oyunları Godfall Challenger Edition ve Prison Atchitect'i 16 Aralık 2021 TSİ 19:00'a kadar Epic Games kütüphanenize eklemeniz mümkün. Bu noktada söz konusu tarih ve saate kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde, oyunların sonsuza dek kütüphanenizde kalacaklarını ekleyelim.