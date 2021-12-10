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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları belli oldu!

10.12.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Epic Games, ücretsiz oyunlar vermeyi sürdürüyor. Bir dijital oyun platformu olan Epic Games, haftanın ücretsiz oyunlarını ise açıkladı. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunları.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları belli oldu!

Ücretsiz oyun veren Epic Games, bir gelenek haline gelen bu devam ettiriyor. Daha önce Rockstar Games'in aksiyon-macera türündeki ünlü oyunu GTA 5'i ücretsiz olarak oyunculara sunan Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları ise belli oldu.

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Epic Games

İŞTE EPIC GAMES'İN BU HAFTAKİ ÜCRETSİZ OYUNLARI

Epic Games ücretsiz oyunları kapsamında bu hafta 2 farklı oyun oyunculara hediye ediliyor. Bu oyunlar oldukça dikkat çekici görünüyor. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları ise şöyle sıralanıyor:

  • Godfall Challenger Edition
  • Prison Architect
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OYUNLAR İÇİN SÜRE NE ZAMAN DOLUYOR?

Epic Games'in ücretsiz oyunları Godfall Challenger Edition ve Prison Atchitect'i 16 Aralık 2021 TSİ 19:00'a kadar Epic Games kütüphanenize eklemeniz mümkün. Bu noktada söz konusu tarih ve saate kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde, oyunların sonsuza dek kütüphanenizde kalacaklarını ekleyelim.

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Epic Games

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