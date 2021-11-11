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Apple talep etti, yargıç reddetti!

11.11.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, aleyhine sonuçlanan Epic davasına bağlı olarak, App Store’da değişiklik yapması için ek süre talep etti. Yargıç ise Apple'ın talebini reddetti. Söz konusu değişiklikler, çeşitli uygulama geliştiricilerinin harici bir web sitesine uygulama içi bağlantı eklemesine olanak tanıyacak.

Apple talep etti, yargıç reddetti!

Apple, App Store kurallarındaki katı tutumu ile tanınıyor. Ancak yeni kurala göre App Store’da bazı kurallarda esneme yapılması gerekecek. Bu sayede, kullanıcılara uygulama içi ödeme sistemini kullanmayan alternatif ödeme seçenekleri de sunulacak.

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APPLE 90 GÜNDEN FAZLASINI İSTEDİ

İlk karardan sonra, Cupertino merkezli Apple’a yeni değişiklikleri uygulaması için 90 gün verildi. Ancak Ekim ayında Apple, Epic Games aleyhindeki davadaki tüm temyizlerin sonuçlanmasını beklemeye çalıştığı için daha fazla süre talebinde bulundu.

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EK SÜRE YOK

iPhone üreticisinin talebi ABD Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers tarafından reddedildi ve istenen App Store değişikliklerini eklemek için ek süre verilmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Epic Games
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