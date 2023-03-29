Erbakan'ın sözlerine zehir zemberek cevap vermişti! Karamollaoğlu'na YRP'den sert tepki: "Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, sakın cumhurbaşkanı yardımcısı yapmaya kalkmayın"

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma kararı alması üzerine YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'na yönelik sert tepkilerde bulunduğu bir açıklama yapmıştı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Erbakan'a verdiği yanıt üzerine YRP'den cevap gecikmedi.

ERBAKAN'DAN 'FETÖ VE PKK' ÇIKIŞI

Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma gerekçelerini açıklarken "Karşı blokta sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya gelmesi, FETÖ ve PKK unsurlarının destek olduğunu görmemizin etkisi oldu" ifadelerini kullanmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Erbakan'ı YRP Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti.

KARAMOLLAOĞLU: TERBİYESİNİ KUŞANMASI LAZIM

Karamollaoğlu ise bu sözlere karşılık şu yanıtı vermişti:

"Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz. Biraz insaf et. Fatih'in bir tecrübesi yok. Cahilliğe bakın. Erbakan Hoca ilk koalisyonun SHP ile kurdu. Ne oldu da 2 gün içerisinde birden bire değişti. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çamur atmak haddine değil. Terbiyesini kuşanması lazım."

YRP'DEN CEVAP GELDİ! "MENFAATİNİZ OLUNCA BUNLARI SÖYLÜYORSUNUZ"

YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ise Ankara Masası Gündem Özel programında yaptığı açıklamalarda Karamollaoğlu'nun sözlerine tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Temel Karamollaoğlu bir de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söylüyor. Böyle Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da buradan sesleniyoruz, böyle bir insanı Cumhurbaşkanı yardımcısı falan yapmaya sakın kalkmayın. 45 yıl Erbakan hocamızla çalıştım diyor. Biz Temel Beyi biliyoruz. CHP’liler Madımak katili diyorlardı. Ne oldu şimdi? Can ciğer kuzu sarması oldunuz. Menfaatiniz öyle olunca bunları söylüyorsunuz."