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CHP'den gündem yaratacak 'Erbakan' çıkışı! 'Kemal Kılıçdaroğlu kemiklerinin sızlamasına müsade etmeyecek'

27.03.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhur İttifakı'na katılacaklarını duyuran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 5 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğu soruları hatırlatarak, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Öztrak, "Oğul Erbakan hiç merak etmesin. Tüm bu soruların gereğini, 13'üncü Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Baba Erbakan'ın kemiklerinin sızlamasına, müsaade etmeyecek" dedi. İşte gündem yaratacak o açıklamalar...

CHP'den gündem yaratacak 'Erbakan' çıkışı! 'Kemal Kılıçdaroğlu kemiklerinin sızlamasına müsade etmeyecek'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Öztrak, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in 'Tehdit ediliyorum' açıklaması ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÖZLEM ZENGİN AÇIKLAMASI

Öztrak, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in 'Tehdit ediliyorum' açıklamasını anımsatarak, "Peki, Özlem Hanım neden tehdit ediliyor? 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, kırmızı çizgimizdir' dediği için. Özlem Hanım, 'Kadına şiddeti engellemeyi amaçlayan yasa, ittifak pazarlıklarına malzeme yapılamaz' dediği için kendi camiasından saldırıya uğradı. Peki, bu tehditlere, bu saldırılara saray neden sessiz? Çünkü tek adam şahsım rejiminin başı, koltuk telaşına düştü. Onun tek önceliği ne pahasına olursa olsun koltuğunu korumak. Koltuk için feda etmeyeceği hiç kimse, feda etmeyeceği hiçbir ilke ve değer yok. Erdoğan, koltuktan kalkmamak için partisinin grup başkanvekilini feda etmeye dünden hazır. Özlem Hanım, kendisini yalnız ve yorgun hissetmesin. Bu ülkenin tüm vicdan sahipleri kendisinin yanındadır" dedi.

FATİH ERBAKAN ÇIKIŞI

CHP'li Öztrak, Millet İttifakı'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni göstererek, "Millet İttifakı olarak dersimizi iyi çalıştık. Neyi yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, ne zaman yapacağımızı Ortak Politikalar Mutabakat Metni ile programladık. Hukuk, adalet ve yargıdan kamu yönetimine, yolsuzlukla mücadeleden ekonomi, finans ve istihdama, afet yönetimine, 9 ana başlıkta 2 bin 300'den fazla somut hedef, politika ve proje belirledik. Cumhur İttifakı'nda böyle bir hazırlık, böyle bir plan, program var mı? Ne gezer. Cumhur İttifakı'nın, Yeniden Refah Partisiyle imzaladığı protokoldeki şu ifadeye bir bakın; 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, hazineyi fonlandırmasının, önündeki engellerin kaldırılması sağlanacaktır.' Hazine kısa vadeli avansına benzer düzenlemelerle, 'Karşılıksız para basmanın önünü yeniden açacağız' diyorlar. O zaman hoş geldin 1994 krizi. Daha şunun şurası 5 ay önce, Fatih Erbakan Konya'da Erdoğan'a ne diyordu; '20 senedir yolsuzlukla mücadele noktasında, yoksulluğun ortadan kalkması noktasında ne yaptınız? Kaç kişiyi bünyenizden söküp attınız? Kaç kişiyle ilgili soruşturma açılmasına müsaade ettiniz? Bunları insana sormazlar mı?' Ama Oğul Erbakan hiç merak etmesin. Tüm bu soruların gereğini, 13'üncü Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Baba Erbakan'ın kemiklerinin sızlamasına, müsaade etmeyecek" diye konuştu.

(DHA)

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