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Ercan Saatçi, büyük bir skandala imza attı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

Ercan Saatçi, önceki gece Nişantaşı'nda katıldığı bir davet çıkışı objektiflere yansıdı. Saatçi, kendisini görüntülemek isteyen bir basın mensubuna ilk olarak küfür etti sonra ise işinden kovdurmakla tehdit etti

Ercan Saatçi, büyük bir skandala imza attı!

Geceden iki bayanla ayrılan 50 yaşındaki müzisyen Ercan Saatçi, alkolün dozunu kaçırınca kendisine yakışmayan ifadelerde bulundu. Ercan Saatçi, ilk olarak karşı kaldırımda bulunan ve kendisini görüntüleyen kameraya “Yaşa Fenerbahçe sen çok yaşa” diye bağırdı.Daha sonra kendisini görüntüleyen kameraya aynı şekilde birkaç defa daha tezahürat yapan Saatçi, daha sonra ise muhabir ve kameramanı yanına çağırdı.

Sözcü'nün haberine göre; Saatçi, yanına çağırdığı muhabir ve kameramana ilk önce “Sktir git” dedi. Ercan Saatçi, söylediği bu çirkin sözlerle yetinmeyip, cebindeki telefonu çıkardı.Telefon ile muhabire küfür ederek kayda alan Ercan Saatçi, yanında bulunan insanlara “Bu çocuk nerede çalışıyor. Hemen işine son verdirelim” ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.

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