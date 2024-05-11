HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘Son gelişmeler hayli ürkütücü!’ Şamil Tayyar'dan çok çarpıcı 'Ayhan Bora Kaplan' çıkışı: ‘Az önce Bakan Yerlikaya’yı da aradım…’

‘Son gelişmeler hayli ürkütücü!’ Şamil Tayyar'dan çok çarpıcı 'Ayhan Bora Kaplan' çıkışı: ‘Az önce Bakan Yerlikaya’yı da aradım…’

11.05.2024 13:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan haberin yankıları devam ediyor. Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'e yakın üç üst düzey polis müdürünün açığa alınmasının arkasındaki iddiaların "hayli ürkütücü" olduğunu belirten AK Partili Şamil Tayyar, "MİT de devrede. Siyasi operasyon iddialarını çok yönlü soruşturuyor" dedi.

‘Son gelişmeler hayli ürkütücü!’ Şamil Tayyar'dan çok çarpıcı 'Ayhan Bora Kaplan' çıkışı: ‘Az önce Bakan Yerlikaya’yı da aradım…’

AK Partili Şamil Tayyar, Ankara Emniyeti'ndeki son gelişmelerin "hayli ürkütücü" olduğunu belirterek, MİT'in de bu süreçte devreye girdiğini açıkladı. Bu gelişmelerin arka planında, Ayhan Bora Kaplan'a yönelik bir soruşturma bulunuyor. Bu soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'e yakın üç üst düzey polis müdürünün açığa alınmasının nedeni ise "anayasal düzenin değiştirilmesi girişimi" olarak iddia ediliyor.

Şamil Tayyar'ın verdiği bilgiye göre ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, İçişleri Bakanlığı da idari soruşturma açtı. Ayrıca MİT'in de siyasi operasyon iddialarını detaylı bir şekilde soruşturduğu ifade edildi.

Ankara Emniyeti'nde yaşanan bu olayların detaylarına ilişkin Şamil Tayyar'ın aktardıklarına göre, örgüt lideri Ayhan Bora Kaplan'ın teknik takibe alındıktan sonra Berlin'e kaçmak için Esenboğa Havalimanı'na gittiği ve burada yakalandığı belirtiliyor. Kaplan'ın sorgusunda görevlilere tehditler savurduğu ve örgütün üst düzey yöneticilerinden Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapılarak koruma altına alındığı bilgisi verildi. Bu süreçte, yurtdışına çıkış yasağı olan Serdar Sertçelik'in kaçışı da dikkat çeken bir detay olarak yer aldı.

İlginizi Çekebilir

Emniyet'te deprem! Ortalık karıştı: Süleyman Soylu, Bozdağ...

Emniyet'te deprem! Ortalık karıştı: Süleyman Soylu, Bozdağ...

 Emniyette köstebek skandalı! Avukatlarıyla yemek yiyip masaj salonuna gittiler

Emniyette köstebek skandalı! Avukatlarıyla yemek yiyip masaj salonuna gittiler

 İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 3 isim görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 3 isim görevden uzaklaştırıldı

Şamil Tayyar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmede soruşturmanın kısa sürede sonuçlanacağını ifade ederek Ankara Emniyeti'ndeki üç müdürün açığa alınmasına ilişkin detayları ise şu şekilde aktardı:

“Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle ilgili Ankara Emniyeti’ndeki son gelişmeler hayli ürkütücü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İçişleri Bakanlığı idari soruşturma açtı, iki koldan araştırılıyor.

Ayrıca MİT de devrede. Siyasi operasyon iddialarını çok yönlü soruşturuyor.

Soruşturmanın selameti açısından Ankara Emniyeti’ndeki üç müdür görevden alındı.

Bu rutin bilgilere ek olarak şunları aktarayım:

  • Örgüt lideri Kaplan, teknik takibe alındıktan 10 gün sonra dinlendiğini öğreniyor. Berlin’e kaçmak için Esenboğa’ya giderken yakalanıyor.

  • Kaplan sorgusunda görevlileri ‘ben yanarsam herkesi yakarım’ diye tehdit ediyor.

  • Örgütün üst düzey 3 yöneticisinden biri olan Serdar Sertçelik gizli tanık yapılarak koruma altına alınıyor. Yurtdışına çıkış yasağı olduğu halde kaçıyor.

  • Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, gizli tanığa yurt dışındayken telefonla ulaşıyor, piyasaya yayılan o tezgah dolu konuşmayı yapıyor. İki taraf da konuşmayı kayda alıyor, gizli tanık konuşmayı medyaya servis ederken, müdür yardımcısı konuşmayı savcılığa vermiyor.

  • Müdür Yardımcısı Demircan, sorgusunda ‘üstlerimin bilgisi dahilinde görüştüm’ deyince, Organize Suçlar Şube Müdürü ve bağlı olduğu Ankara Emmiyet Müdür Yardımcısı ile birlikte açığa alınıyor.

Başka detaylar da var ama kısa özeti böyle.

Konu oldukça hassas, spekülatif yorumlardan kaçınmak, suç örgütünün değirmenine su taşımamak gerekir.

Zihnimizde soru işareti kalmasın diye İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’yı da aradım az önce.
Çok kısa sürede soruşturmayı tamamlayıp tüm gerçekliğiyle kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi. Devletin ilgili tüm birimleriyle birlikte çalıştıklarını aktardı. Cumhurbaşkanımızın da süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Eyvallah”


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktıOkul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Yer: Denizli! Hem belediye başkanı hem çiftçi: Yaşam tarzı gönülleri fethediyorYer: Denizli! Hem belediye başkanı hem çiftçi: Yaşam tarzı gönülleri fethediyor
Yer: Hatay! 4 katlı bina saniyeler içerisinde tuzla buz olduYer: Hatay! 4 katlı bina saniyeler içerisinde tuzla buz oldu
Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar Ayhan Bora Kaplan
En Çok Okunan Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yöneltilen o soruyu duymazlıktan geldi!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yöneltilen o soruyu duymazlıktan geldi!

Diyarbakır'daki genelevde korkunç olay: Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı!

Diyarbakır'daki genelevde korkunç olay: Beyzbol sopasıyla dehşet saçtı!

Kuzey ışıkları Balkanlar'a kadar indi! Trabzon’dan ve İstanbul’dan gelen fotoğraflar şaşırttı!

Kuzey ışıkları Balkanlar'a kadar indi! Trabzon’dan ve İstanbul’dan gelen fotoğraflar şaşırttı!

Emekliye zamda 3 formül masada

Emekliye zamda 3 formül masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Yer: Denizli! Hem belediye başkanı hem çiftçi: Yaşam tarzı gönülleri fethediyor

Yer: Denizli! Hem belediye başkanı hem çiftçi: Yaşam tarzı gönülleri fethediyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.