‘Son gelişmeler hayli ürkütücü!’ Şamil Tayyar'dan çok çarpıcı 'Ayhan Bora Kaplan' çıkışı: ‘Az önce Bakan Yerlikaya’yı da aradım…’

AK Partili Şamil Tayyar, Ankara Emniyeti'ndeki son gelişmelerin "hayli ürkütücü" olduğunu belirterek, MİT'in de bu süreçte devreye girdiğini açıkladı. Bu gelişmelerin arka planında, Ayhan Bora Kaplan'a yönelik bir soruşturma bulunuyor. Bu soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'e yakın üç üst düzey polis müdürünün açığa alınmasının nedeni ise "anayasal düzenin değiştirilmesi girişimi" olarak iddia ediliyor.

Şamil Tayyar'ın verdiği bilgiye göre ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, İçişleri Bakanlığı da idari soruşturma açtı. Ayrıca MİT'in de siyasi operasyon iddialarını detaylı bir şekilde soruşturduğu ifade edildi.

Ankara Emniyeti'nde yaşanan bu olayların detaylarına ilişkin Şamil Tayyar'ın aktardıklarına göre, örgüt lideri Ayhan Bora Kaplan'ın teknik takibe alındıktan sonra Berlin'e kaçmak için Esenboğa Havalimanı'na gittiği ve burada yakalandığı belirtiliyor. Kaplan'ın sorgusunda görevlilere tehditler savurduğu ve örgütün üst düzey yöneticilerinden Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapılarak koruma altına alındığı bilgisi verildi. Bu süreçte, yurtdışına çıkış yasağı olan Serdar Sertçelik'in kaçışı da dikkat çeken bir detay olarak yer aldı.

Şamil Tayyar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmede soruşturmanın kısa sürede sonuçlanacağını ifade ederek Ankara Emniyeti'ndeki üç müdürün açığa alınmasına ilişkin detayları ise şu şekilde aktardı:

“Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle ilgili Ankara Emniyeti’ndeki son gelişmeler hayli ürkütücü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İçişleri Bakanlığı idari soruşturma açtı, iki koldan araştırılıyor.

Ayrıca MİT de devrede. Siyasi operasyon iddialarını çok yönlü soruşturuyor.

Soruşturmanın selameti açısından Ankara Emniyeti’ndeki üç müdür görevden alındı.

Bu rutin bilgilere ek olarak şunları aktarayım:

Örgüt lideri Kaplan, teknik takibe alındıktan 10 gün sonra dinlendiğini öğreniyor. Berlin’e kaçmak için Esenboğa’ya giderken yakalanıyor.

Kaplan sorgusunda görevlileri ‘ben yanarsam herkesi yakarım’ diye tehdit ediyor.

Örgütün üst düzey 3 yöneticisinden biri olan Serdar Sertçelik gizli tanık yapılarak koruma altına alınıyor. Yurtdışına çıkış yasağı olduğu halde kaçıyor.

Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, gizli tanığa yurt dışındayken telefonla ulaşıyor, piyasaya yayılan o tezgah dolu konuşmayı yapıyor. İki taraf da konuşmayı kayda alıyor, gizli tanık konuşmayı medyaya servis ederken, müdür yardımcısı konuşmayı savcılığa vermiyor.

Müdür Yardımcısı Demircan, sorgusunda ‘üstlerimin bilgisi dahilinde görüştüm’ deyince, Organize Suçlar Şube Müdürü ve bağlı olduğu Ankara Emmiyet Müdür Yardımcısı ile birlikte açığa alınıyor.

Başka detaylar da var ama kısa özeti böyle.

Konu oldukça hassas, spekülatif yorumlardan kaçınmak, suç örgütünün değirmenine su taşımamak gerekir.

Zihnimizde soru işareti kalmasın diye İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’yı da aradım az önce.

Çok kısa sürede soruşturmayı tamamlayıp tüm gerçekliğiyle kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi. Devletin ilgili tüm birimleriyle birlikte çalıştıklarını aktardı. Cumhurbaşkanımızın da süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Eyvallah”

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle ilgili Ankara Emniyeti’ndeki son gelişmeler hayli ürkütücü.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İçişleri Bakanlığı idari soruşturma açtı, iki koldan araştırılıyor.



Ayrıca MİT de devrede. Siyasi operasyon iddialarını çok yönlü soruşturuyor.… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) May 10, 2024







