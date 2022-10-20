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"Erdoğan'a oy verebilirim" demişti! 'Mansur Yavaş' açıklamasıyla gündem olan Etyen Mahçupyan'dan flaş çıkış! "Ahmakça geliyor"

20.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi kurucularından ve Davutoğlu'nun eski danışmanı olan gazeteci yazar Etyen Mahçupyan, açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın karşı karşıya kalması durumunda Erdoğan'a oy vereceğini ifade eden Mahçuyan, bu kez daha çarpıcı ifadeler kullandı. 6 liderin olduğu masada, bir belediye başkanının aday gösterilmesini "ahmakça" bulduğunu söyleyen Mahçupyan'ın sözleri gündem oldu

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı gazeteci Etyen Mahçupyan, açıklamalarıyla bir kez daha gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın karşı karşıya kaldığı bir senaryoda, Erdoğan'a oy verebileceğini söyleyen Mahçupyan'ın açıklamaları büyük ses getirmişti.

Mahçupyan'ın bu çıkışı büyük yankı uyandırırken katıldığı başka bir programda, sözleri bir adım daha ileri taşıyarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

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"BİR ADIM DAHA İLERİ GİDELİM"

Gazeteci Kenan Taş'ın programında konuşan Mahçupyan, "Partiden bu söyleminizle ilgili uyarı ya da açıklama geldi mi? sorusuna yanıt verdi. Mansur Yavaş'ın olası bir adaylığı durumuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Mahçupyan şunları söyledi:

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Birçok insanının çok farklı fikirleri var. Bir adım daha ileri gidelim. 6'lı masada 6 lider var bu 6 lider, kendileri dışında birilerini seçtikleri zaman şunu söylemiş oluyor: 'Benim yapamayacağım işi bu arkadaş yapabilir. Benim yapamayacağım işi bu belediye başkanı yapabilir' Kendileri parti liderleri. Parti liderlerinin, 'Biz yapamıyoruz, belediye başkanı yapabilir" demesini hafızalarınız alıyor mu? Onların da kabul edebileceği bir şey olabilir mi bu acaba?

"AHMAKÇA GELİYOR"

Eğer 6'lı masa dışından birisi seçilecekse cumhurbaşkanı adayı olarak; bu muhtemelen çok saygın, siyaset üstü olan, epeyce siyasetle mesafeli duran, tüm toplumun beğeneceği başka bir figür olmak zorunda. Ama siyasetin zaten içinde olan bir belediye başkanının, onların yapamadığını yapmasını beklemek, bu liderlerin, liderlikten vazgeçmelerini ima ediyor. Ve bu bir vatandaş olarak bana ahmakça geliyor.

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