Erdoğan başkanlığında Anıtkabir ziyareti! Devlet erkânı Atatürk'ün huzurunda... Anıtkabir defterinde TOGG mesajı

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılı yurdun dört bir yanında kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı da bayram dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Devlet erkânının Anıtkabir ziyaretinde Aslanlı Yol'daki yürüyüşün ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarak kabrine çelenk bırakıldı.

"BU TARİHİ GÜNÜ TOGG'UN AÇILIŞINI YAPARAK TAÇLANDIRIYORUZ"

Erdoğan, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şu mesajı verdi:

"Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Milletimizin hayalini buluşturmak için kararlılığımızı sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun."