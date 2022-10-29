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Erdoğan başkanlığında Anıtkabir ziyareti! Devlet erkânı Atatürk'ün huzurunda... Anıtkabir defterinde TOGG mesajı

29.10.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ndeki notunda TOGG'un üretim tesisinin açılışına dikkat çekti.

Erdoğan başkanlığında Anıtkabir ziyareti! Devlet erkânı Atatürk'ün huzurunda... Anıtkabir defterinde TOGG mesajı

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılı yurdun dört bir yanında kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı da bayram dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

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Devlet erkânının Anıtkabir ziyaretinde Aslanlı Yol'daki yürüyüşün ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarak kabrine çelenk bırakıldı.

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"BU TARİHİ GÜNÜ TOGG'UN AÇILIŞINI YAPARAK TAÇLANDIRIYORUZ"

Erdoğan, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şu mesajı verdi:

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"Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Milletimizin hayalini buluşturmak için kararlılığımızı sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun."

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anıtkabir

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