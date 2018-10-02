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Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla kent merkezinde denetim yaptı.

ERDOĞAN, ÇAĞRIDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısındaki "Ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Buradan belediye başkanlarımıza da sesleniyorum. Zabıtalarınızı hassas olmaya teşvik edin" uyarısı üzerine harekete geçen ekipler, marketler, haller, toptancılar ve alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirerek, rapor tuttu. Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı.

KARAOSMANOĞLU: DENETİMLERİ ARTTIRDIK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek, marketlerde satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı günlük denetimleri arttırdıklarını söyledi.

"REYON FİYATLARIYLA KASADAKİ FİYATLAR KARŞILAŞTIRILIYOR"

Kent genelinde bulunan hal ve marketlerde günlük denetimlerin yapıldığını belirten Karaosmanoğlu, "Ekipler şehir genelindeki hallerde ruhsat ve meyve sebzeleri tazelik acısından kontrol ediyor. Ayrıca ekipler marketlerdeki ürün etiketlerini denetliyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkarsa Tüketici Kanunu gereği tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması amacıyla Valiliğe gönderiliyor." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, ekiplerin market ve hallerde yaptıkları denetimlerle vatandaşların ekonomi ve sağlık açısından zarar görmemesi için öz verili bir şekilde çalıştıklarını kaydederek, denetimlerin kent genelinde devam ettiğini dile getirdi.

İşte yapılan denetimden kareler;

denetim

kocaeli

erdogan-in-cagrisi-uzerine-harekete-gecen-ekipler-11291207_1972_m


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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi denetim

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
demekki Erdoğan söylemese , kimse harekete geçmeyecek. nasıl bir ülke olduk biz. komedi gibi
Arkadaş hükümet elektriğe benzine gaza suya zam yapıyor hemde %40 gibi bir zam esnaf yapınca haksız zam. Sende yapma o zaman
isiniz gücünüz saçmalık
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