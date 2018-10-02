Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek, marketlerde satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı günlük denetimleri arttırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısındaki "Ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Buradan belediye başkanlarımıza da sesleniyorum. Zabıtalarınızı hassas olmaya teşvik edin" uyarısı üzerine harekete geçen ekipler, marketler, haller, toptancılar ve alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirerek, rapor tuttu. Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla kent merkezinde denetim yaptı.

"REYON FİYATLARIYLA KASADAKİ FİYATLAR KARŞILAŞTIRILIYOR"

Kent genelinde bulunan hal ve marketlerde günlük denetimlerin yapıldığını belirten Karaosmanoğlu, "Ekipler şehir genelindeki hallerde ruhsat ve meyve sebzeleri tazelik acısından kontrol ediyor. Ayrıca ekipler marketlerdeki ürün etiketlerini denetliyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkarsa Tüketici Kanunu gereği tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması amacıyla Valiliğe gönderiliyor." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, ekiplerin market ve hallerde yaptıkları denetimlerle vatandaşların ekonomi ve sağlık açısından zarar görmemesi için öz verili bir şekilde çalıştıklarını kaydederek, denetimlerin kent genelinde devam ettiğini dile getirdi.

İşte yapılan denetimden kareler;



