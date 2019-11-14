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Erdoğan, Diyanet Amerika Merkezi’nde Türk-Amerikan toplumu ile bir araya geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 09:36 | Son Güncelleme

Çalışma ziyareti için ABD’nin başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Türk-Amerikan toplumu temsilcileri ile Diyanet Amerika Merkezi’nde bir araya geldi.

ABD, (DHA)- Çalışma ziyareti için ABD’nin başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Türk-Amerikan toplumu temsilcileri ile Diyanet Amerika Merkezi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, Diyanet Amerika Merkezi yetkililerine ve buluşmada emeği geçenlere teşekkür ederek, Türk-Amerikan toplumu temsilcilerine Türkiye’deki kardeşlerinin ve akrabalarının selamlarını getirdiğini söyledi.

2 Nisan 2016’da açılışı yapılan Diyanet Amerika Merkezi’nin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu merkez, hamdolsun, çok kısa sürede sadece Türklerin değil; Amerika’daki tüm Müslümanların iftihar kaynağı hâline geldi. İslam’ı terörle özdeşleştirme çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde bu merkez, İslam medeniyetinin din, kültür, tarih ve medeniyet anlayışının sembollerinden biri oldu” dedi.

Bugün yurt dışında yaşayanların 17 sene öncesine göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücünü daha fazla yanında hissettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin ekonomide, demokraside, savunma sanayinde, dış politikada elde ettiği başarılar, sizlerin buradaki konumunu da daha yükseğe taşıyor” şeklinde konuştu.

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